伊朗稱擊中一架美軍F-35隱形戰機 美媒：緊急降落中東基地｜有片
撰文：張涵語 王海
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美媒3月19日報道，一架美軍F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美國位於中東的空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。
伊朗革命衛隊稱擊中一架美軍F-35隱形戰機：
美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上尉表示，這架第五代隱形戰機當時正在「伊朗上空執行作戰任務」，被迫緊急降落。
霍金斯稱，「飛機已安全着陸，飛行員情況穩定。事件正在調查中」。
這宗事件將是伊朗自2月底爆發戰爭以來，首次擊中美國飛機。美國與以色列在此次衝突中均出動了F-35戰機。
這次緊急降落發生之際，美國高級官員仍在宣稱對伊朗的軍事行動取得廣泛勝利。美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）19日（周四）上午表示，美國正在「取得決定性勝利」，並稱伊朗的防空系統已被「摧毀」。
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