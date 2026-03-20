特朗普：不會向中東派遣士兵　美國需要更多資金資助伊朗戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日（周四）在白宮會見日本首相高市早苗時表示，不會在伊朗戰爭期間向中東派遣士兵，並稱美國需要更多資金來資助伊朗戰爭。



路透社報道， 當被問及是否計劃在伊朗戰爭期間向中東地區派遣士兵時，特朗普稱，「我不會在任何地方部署軍隊」。他還表示伊朗現有領導層已經垮台，美方目前又在尋找新的領導人。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

特朗普亦透露，自己已告知以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不要攻擊伊朗的能源設施，並補充說內塔尼亞胡已同意不這樣做。

特朗普指，他與首相高市早苗的討論將圍繞貿易、日本軍事裝備以及能源等話題展開。

藉日本偷襲珍珠港為伊朗戰爭辯護

特朗普在白宮會晤期間提及日本偷襲珍珠港事件，藉此為美國發動伊朗戰爭辯護。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

當一位記者問及為何沒有將戰爭計劃告知盟友時，特朗普說，「我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得如何出其不意呢？為什麼你們沒有告訴我珍珠港事件？我認為你們（日本）比我們更相信出其不意。」