特朗普稱已更改行程　推遲一個半月訪華

據彭博社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他的行程已「重新安排」，訪華行將推遲一個半月，這代表特朗普或將於5月中旬與國家主席習近平舉行峰會。



特朗普在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗時時向記者表示：「我認為我們會有一次很棒的訪問，這次訪問將推遲了一個半月左右。行程已經重新安排，我很期待。」

2026年3月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗（不在圖中）時發表講話。（Reuters）

特朗普並沒有給出具體的訪華日期。

報道指，特朗普原定於3月底訪問中國，但他表示將推遲行程，因為他將專注於美國在伊朗的軍事行動。此次峰會將備受關注，因為世界正努力應對中東衝突帶來的經濟影響，同時也關注中國對伊朗戰事的回應。

報道提到，這次峰會也將是美中貿易關係的關鍵考驗。2025年，特朗普重返白宮後，美中貿易戰導致雙方緊張關係升級，雙方都將關稅提高到天文數字般的水平。

2026年3月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗（不在圖中）時發表講話。（Reuters）

2025年10月，特朗普與習近平在韓國釜山舉行會面，達成一項將於今年秋季到期，為期一年的休戰協議降低了關稅。