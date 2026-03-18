美國主動澄清推遲訪華原因　中國才是特朗普得罪不起的存在

美國總統特朗普（Donald Trump）此前3月15日接受英國《金融時報》訪問時似乎威脅，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將會推遲對中國的訪問。但是隔天美國財長貝森特（Scott Bessent）就澄清，如果習特會推遲，原因不會是特朗普要中國協助維護海峽安全，而是他必須留在國內處理戰事。

特朗普3月16日在白宮親自告訴媒體：「因為伊朗戰爭，我想留下……因此，我們已要求把峰會推遲一個月左右。」

特朗普強調，他和中國的關係非常好，推遲訪問不是出於政治算計。「這不是在耍花招……事情很簡單。我們正在打仗，我認為我留在這裏很重要。」

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會見記者。（Reuters）

將不得不留在國內指揮作戰包裝成對中國的懲罰，按照特朗普處處展現強硬展現贏了的一貫作風，並非不可能。特朗普確實說過，中國仰賴中東石油，應該與美國一起組成聯盟，恢復霍爾木茲海峽通行。特朗普威脅中國如果不提供護航協助將推遲訪華，很難排除不是特朗普的真實想法。

但是最後，特朗普硬生生收回了對中國露出的威脅獠牙。老老實實地說不是政治算計，不是在耍花招。

不等中國官方有激烈反應，美國就已經主動澄清推遲訪問和要求中國護航霍爾木茲海峽一事無關。美國改口之快，特朗普態度之誠懇，真的很少見。

和中國關係很好是特朗普的口頭禪。圖為2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，中國國家主席習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

一向愛耀武揚威的特朗普為什麼面對中國的時候將揮舞大棒的戲碼收回了？

當美國還沒有對其他盟友的拒絕協助採取報復時，先對中國採取推遲訪問的措施。這很可能會搞砸中美關係。當特朗普對中國發出威脅推遲訪華時，事情的性質就變了。

美國財政部長貝森特3月15日和16日正和中國副總理何立峰等人進行經貿談判，他率先站出來否行特朗普推遲習特會的原因是要求中國護航。貝森特當然明白中美經貿關係的重要性，特朗普隨後的一系列改口，很大概率是貝森特在這其中發揮了關鍵的遊說作用。

特朗普3月16日將這個世界上北約歐洲日韓澳等幾乎所有盟友國家口頭怒斥了個遍，卻對中國說自己不是在耍花招。這種強烈的對比和反差，足以說明，中國才是這個世界上特朗普根本不敢得罪的存在。發脾氣過頭了也得馬上收回說過的話才行。

中國是否買美國農產品，關係到特朗普的票倉是否穩定。圖為美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州的豆農，公開發聲要求結束貿易戰。（美國大豆協會網站）

特朗普根據自己的心情改變訪問行程的先例很多。但是對中國施展這樣的任性妄為，是不行的。隨心所欲對待中國是行不通的。

特朗普第二任期以來，全球對等關稅大棒沒能讓中國屈服，工業生產反被中國的稀土卡脖子，之後美國開始認識到，和中國打交道必須互相尊重。耀武揚威、動輒威脅恐嚇，不適用於中國。

特朗普可能還不太習慣被中國掣肘，因此才會出現隨口威脅的話，但是美國政府的政客們會讓特朗普慢慢習慣——對中國要謹言慎行。