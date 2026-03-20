WSJ：特朗普承認移民政策「太過分」　ICE執法行動降溫

據知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已指示高階顧問調整其移民執法策略，降低「大規模驅逐」的能見度，並將焦點轉向逮捕「壞人」。特朗普在與顧問及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的對話中承認，部分驅逐政策「太過分」，且選民不喜歡「大規模驅逐」一詞。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3月19日報道，此政策轉變由白宮邊境沙皇霍曼（Tom Homan）主導，他傾向讓移民及海關執法局（ICE）聚焦於逮捕罪犯，特別是可直接從地方監獄接手者。

目前ICE已暫停在芝加哥、華盛頓等大城市的顯眼行動，每日逮捕人數從高峰期的逾1500人降至約1200人。特朗普的顧問認為，移民問題在期中選舉前已從亮點轉為挑戰。

2026年2月13日，美國明尼蘇達州，圖為ICE執法人員在一個聯邦建築外的停車場聚集。（Getty）

特朗普將開除國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）視為重置政策的契機，其提名的接任人、奧克拉荷馬州參議員穆林（Markwayne Mullin）承諾，將以更合作的方式取代對抗性執法，並撤銷諾姆時期允許無法官簽令強行入戶的爭議指令。

白宮發言人強調特朗普的核心優先事項始終是驅逐危及社區的非法移民罪犯。但近期民調顯示，58%受訪者認為其驅逐政策「太過分」。特朗普已要求幕僚在溝通中多用「罪犯」一詞，並希望在選前展示相關執法成果。