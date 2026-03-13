美國土安全部撥款法案四度被否決　部門停擺近月　繞不開ICE分歧

美國政治新聞網《POLITICO》報道，參議院周四（3月12日）以51票贊成、46票反對的表決結果，第四次否決為國土安全部（DHS）撥款法案。由於未能達到推進所需的60票門檻，該部門及其下轄機構近一個月以來持續陷入停擺。



在投票之前，民主黨人試圖提出多項範圍較窄的法案，包括為國土安全部下轄的運輸安全管理局（TSA）、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）、海岸防衛隊（CG）及聯邦緊急事務管理署（FEMA）等特定機構提供資金，惟繞開移民及海關執法局（ICE），遭到共和黨人反對。雙方的核心分歧在於是否限制國土安全部管轄範圍內的移民執法行動。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）當日在議會發言中表示，「為甚麼他們在ICE問題上寸步不讓？ICE極不受歡迎，甚至連特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）都承認它做得不對。」

2026年1月30日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，示威者參加針對移民及海關執法局（ICE）的「ICE Out」抗議活動，此前移民執法人員擊斃了兩名37歲的美國公民，古德（Renee Nicole Good）和普雷蒂（Alex Pretti）。（Reuters）

共和黨籍議員柯林斯（Susan Collins）稱，民主黨的談判方式「缺乏緊迫感和嚴肅性」，並指責舒默長達數週「對白宮提出的善意建議置之不理」。目前兩黨談判仍陷僵局。