伊朗戰爭｜霍爾木茲海峽封鎖效應　沙特預測4月油價恐升至1400元

如果霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）危機對能源的衝擊持續到4月以後，沙特阿拉伯預計油價恐飆升至每桶180美元（約1400港元）。如此高的油價可能引發經濟衰退或消費者行為改變，從而導致對石油的需求驟減。



《華爾街日報》周四（3月19日）報道，沙特石油官員正在緊急評估，如果伊朗戰爭以及這場戰爭對能源供應的干擾不盡快結束，油價可能飆升到多高——他們對目前形勢深感不安。

這個波斯灣最大產油國的幾名石油官員說，他們的基本預測是，如果供應中斷持續到4月底，油價可能會飆升至每桶180美元以上。這對於一個仍然嚴重依賴石油收入的國家來說似乎是一筆意外之財，但實際上卻令人堪憂。

如此高的油價可能會促使消費者養成大幅削減石油消費的習慣，而且這種習慣可能長期持續下去；甚至引發經濟衰退，進一步打擊需求。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

沙特在這場並非由自己挑起的戰爭中，還可能被視為趁火打劫者。

費薩爾國王學術及伊斯蘭研究中心的沙特外交政策和地緣政治分析師卡里姆（Umer Karim）說：「沙特通常不喜歡油價上漲過快，因為那會造成長期的市場不穩定。」

他說：「對沙特來說，油價適度上漲，同時確保他們的市場份額保持穩定才是理想情況。」

負責沙特石油生產、銷售、定價的沙特國家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco），拒絕對《華爾街日報》報道置評。

伊朗過去一週針對中東鄰國能源設施的襲擊推高了油價。為報復以色列18日對伊朗南帕爾斯天然氣田的襲擊，德黑蘭襲擊了卡塔爾拉斯拉凡能源樞紐的設施，還攻擊其他波斯灣地區的基礎設施，包括沙特延布的Samref煉油廠。

2026年3月3日，卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan），圖為卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Getty）

沙特西部港口延布是沙特紅海沿岸的原油管道終點站，這條原油管道可以繞過霍爾木茲海峽輸送原油。美以伊戰爭爆發後，石油航運要道霍爾木茲海峽被伊朗實際封鎖，引發石油市場歷史上最嚴重的供應中斷，促使全球油價飆升。

沙特緊急調整石油運輸路線，改為經由一條長達1200公里的管道，將原油輸送到延布，同時迅速集結一支龐大的油輪艦隊，駛向紅海裝載原油。

本文獲《聯合早報》授權轉載

