伊朗戰爭：特朗普促支持護航行動　據報加拿大波蘭無意參與｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列（Israel）與美國2月28日起連續多天對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）喪生，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）狀況也受關注，全球出現石油危機。

特朗普要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統佩澤希齊揚則強調伊朗不會投降，德黑蘭方面3月9日選出哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新一任最高領袖。

美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



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香港時間3月17日

【23:50】土耳其外交部長：將於周三開始中東地區訪問，尋求結束伊朗戰爭

【23:37】路透社報道稱，美國已鼓勵敘利亞考慮向黎巴嫩東部派遣部隊，以協助解除真主黨的武裝。但敘利亞不願執行此類任務，擔心捲入中東戰爭，加劇教派衝突。

馬克龍：法國不會參與霍爾木茲海峽護航行動

【23:36】法國總統馬克龍表示，法國絕不會參與任何旨在解除霍爾木茲海峽封鎖的行動，駁斥了特朗普此前稱法國願意提供幫助的言論。

特朗普促盟友支持護航行動 據報加拿大波蘭無意參與

【22:47】特朗普正召集盟友派遣軍艦赴霍爾木茲海峽，參與護航行動，但繼波蘭表示不會派兵到伊朗後，彭博社報道，加拿大也排除參與針對伊朗的軍事行動可能性。

【22:22】美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日宣布因美國、以色列對伊朗的戰爭而辭職。他在社交網站X（前稱Twitter）上傳寫給特朗普的辭職信，內容談到「無法昧着良心支持正在進行的伊朗戰爭。」

【21:47】以色列總理內塔尼亞胡表示，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已死，以方行動是旨在「破壞」伊朗政權穩定的一部份，目的是讓伊朗人民有機會推翻該政權。

以色列總理內塔尼亞胡（中）2026年3月17日在社交網站上傳圖片，指正下令消滅伊朗高層官員（X@IsraeliPM）

【21:00】白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，油輪「開始緩慢地通過」霍爾木茲海峽。

伊朗否認最高領袖在俄治療

【20:48】根據塔斯社報道，伊朗駐俄羅斯大使否認新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）正在莫斯科接受治療的報道。

【20:45】阿聯酋表示在3月17日攔截下來自伊朗的10枚彈道導彈及45架無人機。

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波蘭：不會派兵到伊朗

【20:20】特朗普正召集盟友派遣軍艦赴霍爾木茲海峽，參與護航行動，但波蘭表示不會派兵到伊朗，指這場衝突不會直接影響波蘭安全，他還指美國和其他國家都理解華沙的決定。

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