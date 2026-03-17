伊朗戰爭：特朗普促支持護航行動　據報加拿大波蘭無意參與｜最新

撰文：成依華 張涵語 張子傑 蕭通 羅保熙 洪怡霖 官祿倡
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【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列（Israel）與美國2月28日起連續多天對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）喪生，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）狀況也受關注，全球出現石油危機。
特朗普要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統佩澤希齊揚則強調伊朗不會投降，德黑蘭方面3月9日選出哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新一任最高領袖。
美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。

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香港時間3月17日

【23:50】土耳其外交部長：將於周三開始中東地區訪問，尋求結束伊朗戰爭

【23:37】路透社報道稱，美國已鼓勵敘利亞考慮向黎巴嫩東部派遣部隊，以協助解除真主黨的武裝。但敘利亞不願執行此類任務，擔心捲入中東戰爭，加劇教派衝突。

馬克龍：法國不會參與霍爾木茲海峽護航行動

【23:36】法國總統馬克龍表示，法國絕不會參與任何旨在解除霍爾木茲海峽封鎖的行動，駁斥了特朗普此前稱法國願意提供幫助的言論。

特朗普促盟友支持護航行動　據報加拿大波蘭無意參與

【22:47】特朗普正召集盟友派遣軍艦赴霍爾木茲海峽，參與護航行動，但繼波蘭表示不會派兵到伊朗後，彭博社報道，加拿大也排除參與針對伊朗的軍事行動可能性。

【22:22】美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日宣布因美國、以色列對伊朗的戰爭而辭職。他在社交網站X（前稱Twitter）上傳寫給特朗普的辭職信，內容談到「無法昧着良心支持正在進行的伊朗戰爭。」

伊朗戰爭｜美國國家反恐中心主任宣告辭職：無法昧着良心支持

【21:47】以色列總理內塔尼亞胡表示，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已死，以方行動是旨在「破壞」伊朗政權穩定的一部份，目的是讓伊朗人民有機會推翻該政權。

以色列總理內塔尼亞胡（中）2026年3月17日在社交網站上傳圖片，指正下令消滅伊朗高層官員（X@IsraeliPM）

【21:00】白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，油輪「開始緩慢地通過」霍爾木茲海峽。

伊朗否認最高領袖在俄治療

【20:48】根據塔斯社報道，伊朗駐俄羅斯大使否認新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）正在莫斯科接受治療的報道。

【20:45】阿聯酋表示在3月17日攔截下來自伊朗的10枚彈道導彈及45架無人機。

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波蘭：不會派兵到伊朗

【20:20】特朗普正召集盟友派遣軍艦赴霍爾木茲海峽，參與護航行動，但波蘭表示不會派兵到伊朗，指這場衝突不會直接影響波蘭安全，他還指美國和其他國家都理解華沙的決定。

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伊朗戰爭｜特朗普只能冀望訪華行程真的只會押後一個月伊朗戰爭擾動能源供應　全球食用油走勢充滿變數以色列防長：伊朗最高國家安全官員拉里賈尼在空襲中身亡
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