馬斯克擬購29億美元中國太陽能設備　赴美建100GW產能

路透社3月20日報道，據知情人士透露，特斯拉（Tesla）正洽談向中國供應商購買價值29億美元（約227億港元）的太陽能面板與電池製造設備，以實現執行長馬斯克（Elon Musk）在美國建設100吉瓦（GW）太陽能產能的目標。



此次潛在採購涉及蘇州邁為、深圳晟成圖為仆位於新能源（Shenzhen S.C New Energy Technology）及拉普拉斯可再生能源科技（Laplace Renewable Energy Technology）等企業。部分設備（如絲網印刷生產線）需獲中國監管部門出口批准，知情人士稱買方要求設備於今年秋季前交付至德克薩斯州。

馬斯克計劃將產能用於特斯拉自身需求，部分亦將供電予太空探索技術公司（SpaceX）衛星。馬斯克曾批評關稅壁壘導致美國太陽能部署成本「被人為抬高」，而美國正面臨人工智能資料中心與製造業激增帶來的電力短缺。

資料圖片：中國江蘇的太陽能工廠（Getty）

馬斯克的太陽能目標與特朗普（Donald Trump，又譯川普）的能源政策形成對比，後者致力最大化化石燃料生產並削減太陽能與風電補貼，稱這些能源成本高昂且不可靠。

美國2025年用電量連續第二年創新高，目前太陽能僅佔全美發電總裝機容量約10%。特斯拉在汽車領域已依賴約400家中國供應商以控制成本，此前關稅上調曾導致其Cybertruck及Semi車型零件供應中斷。