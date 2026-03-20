伊朗戰爭下油價飆升 國際能源署建議10招節省能源 包括居家辦公
撰文：成依華
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美國、以色列與伊朗爆發的戰爭未有降溫迹象，石油價格節節上升，國際能源署（IEA）3月20日發表報告，其中建議10招節省能源，包括居家辦公、高速公路降低速度上限、減少使用航空工具的出行等。
國際能源署指，這些建議是政府、商界、家庭可以採取的行動，以減輕近期能源價格飆升帶來的壓力。
報告講述的節省能源10招如下：
1. 居家辦公
尤其是那些適合遠距離辦公的工作，居家辦公可以減少出勤使用的石油。
2. 把高速公路的時速上限減低至少10公里/時
降低車速可以減少私家車、貨車等的燃油消耗。
3. 鼓勵使用大眾交通工具
從私家車轉向巴士和火車可以降低石油需求。
4. 在大城市推行不同日子讓不同私家車駛入的制度
汽車「輪換」制度可以減少交通擁堵和耗油高的駕駛出行。
5. 增加汽車共享及推廣節能駕駛
提高汽車載客率和推廣節能駕駛（eco-driving），以降低油耗。
6. 提高公路商用車輛和運貨車輛的駕駛效率
更好的駕駛習慣、維護車輛和改善負載量，可以減少消耗柴油。
7. 減少液化石油氣在運輸領域的使用
把雙燃料（bi-fuel）車輛和改裝車輛從液化石油氣轉向汽油，可以節省液化石油氣，以用於烹飪和其他必需用途。
8. 盡可能避免使用航空交通工具的出行
減少商務航班可以緩解航空燃油市場的壓力。
9. 盡可能改用其他現代烹飪方式
鼓勵使用電爐和其他現代烹飪方式，以減少對液化石油氣的依賴。
10. 業界短期提升效率與推行維護措施
業界透過改善營運，可以幫助釋放液化石油氣用於必需用途，減少石油消耗。