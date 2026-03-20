伊朗戰爭｜英媒：200名美國人被困巴格達　伊拉克武裝份子擬襲擊

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第21日之際，據英國媒體報道，有200多名美國人被困在伊拉克的巴拉德空軍基地（Balad Air Base），負責雇用他們的美國國防企業並沒有任何撤離計劃，而親伊朗的伊拉克民兵組織據報正計劃這些美國人發動襲擊。



英國《衛報》3月18日引述三位消息人士報道，數百名美國承包商被困在伊拉克巴格達附近的一個大型軍事基地，現時並沒有撤離計劃，而當地親伊朗的武裝份子可能正策劃襲擊該基地。

2026年3月5日，伊拉克巴格達，哀悼者參加了伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）指揮官阿卜杜拉（Ali Hassan Abdullah）的葬禮遊行。據警方消息人士稱，阿卜杜拉及其隨行人員在巴格達南部的一次空襲中喪生。（Reuters）

據報道，這些承包商受僱於阿里．弗萊赫準將烈士空軍基地（Martyr Brigadier General Ali Flaih air base，原巴拉​​德空軍基地），為伊拉克政府的F-16戰鬥機計劃提供支援。

一位在基地工作的國防承包商V2X的美國員工表示。：「基地裏有200多名美國公民，這裏被視為高價值目標，而且缺乏明顯的防衛措施，讓我們感到孤立無援，非常脆弱。」他因擔心遭到報復而要求匿名。 「我們現在幾乎都成了待宰的羔羊。」

《衛報》採訪的工人表示，V2X公司並沒有及時向他們提供安全資訊。

另一位員工表示：「我們不安全。戰爭還沒結束，公司拒絕撤離我們，員工的裝備非常簡陋。我們的生命危在旦夕。」

據合同工人透露，基地內的伊拉克工人警告他們的外國同事，伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance in Iraq）武裝分子正計劃在本週較後時間穆斯林齋戒月結束後襲擊該基地。消息人士稱，基地內的一些伊拉克軍人和合約工與武裝分子有聯繫，並一直在向他們傳遞訊息，為攻擊做準備。

2026年3月17日，據安全消息人士稱，伊拉克巴格達（Baghdad）美國大使館遭到火箭及無人機襲擊後發生爆炸，現場升起濃煙。（Reuters）

伊斯蘭抵抗組織是由一系列民兵和武裝團體組成的組織，這些組織與人民動員部隊（Popular Mobilization Forces，PMF）有關。部隊主要由什葉派民兵組成，名義上是伊拉克國家安全機構的一部分。