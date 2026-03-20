王毅通話法國總統外事顧問：不義之戰不應繼續　武力無法解決問題

中國外長王毅3月20日（周五）應約同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，就中東局勢進行溝通。



博納介紹了對當前伊朗、黎巴嫩等中東地區局勢的看法，表示法中是大國，都支持聯合國，遵守國際法，倡導以對話化解分歧，應共同為緩局降溫、重啟談判尋找出路，作出貢獻。法方願就此同中方加強溝通協作，推動早日實現中東和平穩定。

圖為2025年10月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，在杭州同法國總統外事顧問（Emmanuel Bonne）舉行第二十七次中法戰略對話。（新華社圖片）

王毅闡述了中方立場，表示當前中東局勢仍在惡化，戰事持續外溢擴大，不僅衝擊全球能源供應穩定，也帶來巨大人道主義危機。付諸武力解決不了問題，不義之戰不應繼續。

王毅表示，面對當前危急局面，中法作為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通協調，堅定維護聯合國憲章和國際法，防止世界倒回「叢林法則」。

王毅指，當務之急一是遏制衝突蔓延勢頭，避免其他國家進一步捲入；二是國際社會發出立即停火止戰的一致聲音，加大勸和促談的努力；三是聯合國及安理會發揮應有作用，推動儘早恢復地區和平穩定。雖然面臨困難，但走出危機的正確途徑仍是對話談判，中法應為此作出共同努力。