國際能源署：伊朗戰爭釀史上最嚴重能源衝擊　供應至少6個月恢復

英媒3月20日（周五）報道，國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）警告，伊朗戰爭造成有史以來最嚴重的能源衝擊，並稱海灣地區的石油天然氣供應或需至少6個月時間才能完全恢復。



報道指，比羅爾稱這場衝突是「史上最大的全球能源安全威脅」，並表示這次衝突造成的天然氣供應中斷量，是歐洲2022年從俄羅斯損失天然氣量的兩倍。

2026年3月6日，國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）在比利時布魯塞爾舉行的全球能源市場發展新聞發布會上發表演講。（Reuters）

他補充稱，此次石油損失量甚至超過1970年代兩次油價衝擊——當時的危機曾引發全球經濟衰退並導致燃料限額配給。比羅爾亦認為政界人士和市場仍低估了這場危機的規模。

比羅爾表示，即使衝突結束後霍爾木茲海峽重新開放，許多已經關閉或受損的油氣田生產也需要很長時間才能恢復。「有些油氣田需要六個月才能恢復運營，而其他油氣田則需要更長時間。」

過去一週，國際油價已因衝突飆升至每桶近120美元。分析師預測，如果衝突持續到4月以後，油價將達到每桶150美元甚至更高。