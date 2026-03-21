特朗普：願與伊朗對話但不想停火 若美國停止戰爭以色列便會追隨
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump）3月20日（周五）表示，願與伊朗進行對話但不想停火，並稱當美國想要結束伊朗戰爭時，以色列也會準備好結束戰爭。特朗普亦表示霍爾木茲海峽需要「大量幫助」才能恢復安全通行，指若中國、日本能夠參與進來會更好。
綜合外媒報道，特朗普周五離開白宮前往佛羅里達州前，向媒體表示，「我們可以進行對話，但我不想停火。你知道，當你正在徹底摧毀對方的時候，是不會停火的。」
特朗普亦稱，「他們（伊朗）沒有海軍、沒有空軍、沒有裝備、沒有瞭望哨、沒有防空系統、沒有雷達，而且他們所有層級的領導人都已被消滅。」
特朗普還再次抨擊英國，稱英國反應遲鈍，指其本應更快向美國提供援助，以支持美方對伊朗的軍事行動。
美國在伊朗戰爭中目標接近實現
特朗普同日亦在社交平台Truth Social發文稱，美國正逐步接近實現既定目標，也開始考慮逐步縮減在中東針對伊朗的軍事行動。
特朗普還稱，「霍爾木茲海峽將由其他使用該海峽的國家根據需要進行守衛和巡邏——美國不會這樣做！如果這些國家提出請求，我們將協助它們通過霍爾木茲海峽，但一旦伊朗這一威脅被消除，就沒有必要這樣做了。」
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