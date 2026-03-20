高市早苗首訪白宮避免觸怒特朗普　讚巴倫靚仔遺傳自父母

日本首相高市早苗周四（3月19日）完成對白宮首次訪問，《紐約時報》形容，她忘行基本避免觸怒美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），並對特朗普讚不絕口。在晚宴上，高市早苗向特朗普的小兒子巴倫（Barron Trump）送上生日祝福，更表示其良好外形肯定是遺傳自父母。



報道稱，高市早苗在橢圓形辦公室面對特朗普有關珍珠港的玩笑時保持沉默，並以磕磕絆絆的英語直接向特朗普表示：「鑑於當前局勢，我的訪問正逢其時。」她提議建立美日石油儲備，但未透露細節。

高市早苗與特朗普會面時，給了他一個大大的擁抱。（X@RyMfegzBUFNoZ8k）

報道引述美國外交關係委員會日本問題專家史密斯（Sheila Smith）指出，高市早苗深諳形勢，「尤其與特朗普幾天前會晤可能帶來的後果相比」，這次會晤對日本是一次勝利。

高市早苗延續其「導師」、前首相安倍晉三的策略，運用奉承手法，甚至帶同安倍時期深受特朗普喜愛的同一名翻譯。晚宴上，她稱讚特朗普，又向特朗普小兒子巴倫（Barron Trump）送上生日祝福，大讚其外形佳，「我知道他已經長成一位身材高大、相貌英俊的紳士…… Donald（指特朗普），我看到你，一眼就能看出（巴倫）遺傳自誰…… 當然是他父母。這一點毋庸置疑。」

特朗普在會後稱讚高市是「非常受歡迎、很有影響力的女性」，並肯定日本「真的在承擔責任」。報道指，高市早苗此行宣布日本在美國能源項目上高達730億美元（約5694億港元）的投資，試圖強調雙方共同利益。

分析人士則警告成功可能屬短暫，美媒引述研究員史密斯（Sheila A. Smith）表示，「她這次算是躲過一劫，但我不太確定盟軍是否就完全脫身了。」日本約95%石油依賴中東，國內創紀錄的汽油價格已威脅高市早苗施政，而特朗普或將持續施壓日本向霍爾木茲海峽派遣軍艦。