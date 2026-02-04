特朗普稱印度停買俄油　專家：短期無法實現　續以影子艦隊繞制裁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日表示，已與印度達成新貿易協定，印方同意停止購買俄油，轉而買美國或委內瑞拉石油，以換取美對印度商品關稅從50%降至18%。但有石油投資分析專家表示，儘管特朗普聲稱印度承諾停止購買俄油，但此事不可能一夕之間實現，印度或會繼續透過「影子艦隊」繞過制裁。



美媒報道，美國銀行資產管理公司資深投資策略總監霍沃思（Rob Haworth）表示，「全球供應鏈的調整需要時間，尤其考慮到印度從俄羅斯和委內瑞拉進口石油的運輸存在時間差異。」

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮向媒體表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已承諾將停止從俄羅斯購買石油。（Reuters）

此外，印度還需要支付比目前購買的俄羅斯烏拉爾原油高出不少的溢價。俄羅斯石油的每桶交易價格比OPEC或美國原油便宜約16美元（約125港元），使得印度很難放棄俄油。

多年來，印度一直透過「影子艦隊」購買俄羅斯原油。即便在與特朗普達成協議後，此舉也沒有停止的跡象。

2025年12月9日，俄羅斯影子艦隊的油輪「大山號」駛過博斯普魯斯海峽，前往土耳其伊斯坦堡的黑海。(Reuters)

Kpler首席原油研究分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示，「我們預計印度實際上會加大對俄羅斯原油的採購力度。」法拉克沙希亦稱， 「俄羅斯一直在規避美國對俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油（Lukoil）的最新制裁，現在大部分原油都是通過新的中間商進行供應。」