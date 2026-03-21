FBI公開證實恢復購買民眾位置數據　私隱保護爭議升溫

美國政治新聞網（Politico）報道，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）3月18日在參議院聽證會證實，FBI正在購買可用於追蹤民眾行蹤與歷史位置的商業數據，這將帶來有價值的情報，並稱此舉符合憲法與《電子通訊私隱法》。



自2018年以來，美國最高法院要求執法機構必須獲得搜索令才能從手機營運商處獲取人們的位置數據。然而，數據經紀商提供可以直接購買這些資訊的途徑。

此為FBI自2023年面臨法律挑戰、暫停此類操作後，首次公開承認恢復購買位置資訊，立即引發國會強烈反彈。民主黨參議員懷登（Ron Wyden）和共和黨參議員邁克（Mike Lee）於本月13日提出《政府監控改革法案》。該法案將要求聯邦執法和情報機構在購買美國公民個人信息時必須獲得搜查令。

圖為美國聯邦調查局（FBI）探員。（資料圖片，Reuters）

懷登在周三的聽證會上表示，「在沒有搜查令的情況下這樣做，是公然規避（美國憲法）第四修正案，尤其當人工智慧被用來整理大量私人資訊，這尤其危險。」

資料顯示，數據經紀商透過手機應用程式開發者大量收集用戶位置資訊，已形成年產值達數十億美元的灰色產業鏈。美國國土安全部等機構過去也曾利用類似數據追蹤非法移民。