霍爾木茲海峽遭封油價狂升　數據揭伊朗襲能源設施扼「石油咽喉」

美國與以色列上月底聯手襲擊伊朗，德黑蘭其後展開報復不僅波及其他中東國家。中東局勢迅速惡化之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）本月初宣布封鎖全球石油運輸要道的霍爾木茲海峽，還被指在霍爾木茲海峽部署魚雷嚴禁船隻離開。



目前，大量油輪被迫逗留在波斯灣，無法將石油運出海峽之外。不僅如此，就連波斯灣沿岸產油國的能源基礎設施也連連遭到伊朗襲擊，包括煉油廠與儲油罐等在內的設施受損，原油短缺之下，又進一步推高已經飆升的油價。



8日狂襲9處能源設施 涉7產油國

伊朗於2月28日的日間受到襲擊後，翌日開始向美國與以色列軍隊報復，並將導彈瞄準其他中東國家。根據衛報引述獨立組織「武裝衝突地點和事件數據」（ACLED）、《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）分析指出，在3月1至9日期間，阿曼、阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林、科威特、伊拉克這7個產油國，包括煉油廠在內，共有9處能源基礎設施受到伊朗襲擊，受襲地點遍佈波斯灣沿岸。

另一方面，美國與以色列也在3月7日首次襲擊伊朗的石油設施，包括位於德黑蘭的一座煉油廠和三座油庫。而在3月1至9日期間，伊朗至少7個能源設施遭美以襲擊。

單日進出船隻曾「清零」

霍爾木茲海峽連結接波斯灣與阿曼灣航道，是沙特、伊拉克、伊朗等產油國出口石油的必經之地，全世界約20%石油與液化天然氣（LNG）供應經由這海峽通往其他地區，因此被視為石油的運輸的咽喉要道。

IRGC關注海峽的航運價值，逐步推動地區局勢升級，並在四處襲擊能源設施期間，宣布關閉霍爾木茲海峽，誓言「不讓一滴石油流出」。不僅如此，伊朗還將槍口瞄準意圖離開霍爾木茲海峽的油輪。報道指，在3月1日至9日期間，有10艘油輪遭伊朗襲擊。

2026年3月11日，一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree在霍爾木茲海峽遇襲（泰國軍方）

這讓本就因地區衝突而面臨航行保險費用上漲的船隻更為卻步，寧願停留在波斯灣也不願離開。這也反映在衝突爆發以來的通過油輪數量上，船隻數量驟降甚至為零。《經濟學人》（Economist）引述能源和航運數據分析公司Vortexa報道指，通過霍爾木茲海峽的油輪，在衝突爆發前的約日均50艘，降至不足10艘，其中不乏單日無船隻通過的紀錄。

除此之外，產油國也受局勢影響，開始調整石油開採工作。沙特、阿聯酋和科威特的儲油設施因已經到達儲油上限，已經開始商討減產甚至停產，以免儲油設施因石油不停積蓄而滿溢。

而停產石油意味要關閉開採設施，會對其帶來損耗，而重啟尚需時日，這就意味就算霍爾木茲海峽恢復通行，缺油情況預料也不會在短期內得到緩解。

每桶原油價格續破百美元

在伊朗對能源設施的襲擊，以及關閉霍爾木茲海峽、武力威脅油輪的情況下，能源市場大亂。國際基準布倫特原油（Brent crude oil）價格震盪，在3月9日觸及119.5美元每桶的高價，上漲近三分之一，是自俄烏戰爭以來，市場價格首度突破關鍵關卡——每桶100美元的大關。儘管油價在10日因特朗普表態「伊朗戰爭將很快結束」而迅速回落，但也走出近40美元的最高價格差。

國際也開始釋放儲備原油應對油價，國際能源總署（IEA）日前就宣布，旗下成員國將釋放4億桶原油儲備，為史上最大規模的聯合釋儲紀錄，作為成員國的美國因應釋放1.72億桶原油。儘管有應對舉措，但截至目前油價仍徘徊在每桶百美元左右。