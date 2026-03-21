伊朗戰爭｜英媒：伊拉克儲存設施近飽和　所有外資開發油田暫停產

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，據路透社報道，三位了解相關決定的伊拉克能源官員表示，由於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封閉，導致伊拉克大部份原油出口中斷，伊拉克已宣布所有由外國石油公司開發的油田遭遇不可抗力，暫時停產。



全球約20%石油和液化天然氣供應的咽喉要道，霍爾木茲海峽近日受伊朗戰事影響被封閉。路透社引述伊拉克石油部一封日期為3月17日的信函報道，伊拉克大部分原油出口都經由霍爾木茲海峽，而這次中斷已導致伊拉克的儲存能力達到極限。

兩艘油輪2026年3月11日在伊拉克水域遭伊朗襲擊，油輪其後爆炸起火，造成至少1名船員死亡。（Reuters）

持續三週的美以對伊戰爭不斷升級，國際油價3月20日（周五）收在112美元。

信中稱：「儘管伊拉克國家石油公司（State Organization for Marketing of Oil，SOMO）已做好裝船準備，但由於國際合作夥伴無法指定油輪運輸原油，導致出口受阻。」

「鑑於現時的情況，伊拉克石油部下令受影響特許經營區的石油生產全面停產，根據合約條款，此項措施不予補償。」

伊拉克石油部表示，將根據地區局勢定期審查減產規模，並邀請各公司緊急磋商，就不可抗力情況下的基本營運、成本和人員配備達成協議。

伊拉克石油部長Hayan Abdel-Ghani 20日（周五）發聲明稱，由於該國南部港口的原油出口暫停，巴士拉（Basra）石油公司的原油日產量已從330萬桶降至90萬桶。聲明也指出，目前生產的原油正被輸送至煉油廠以維持營運。

2014年3月29日，伊拉克巴格達東南部的巴士拉市（Basra），可以看見西古爾納油田（West Qurna oilfield）的景色。（Reuters）

由於伊拉克幾乎所有公共支出和超過90%的收入都依賴原油銷售，因此此產量和出口的下降勢必會影響伊拉克本已脆弱的財政狀況。