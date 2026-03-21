伊朗戰爭｜英媒：伊拉克儲存設施近飽和 所有外資開發油田暫停產
撰文：王海
出版：更新：
【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，據路透社報道，三位了解相關決定的伊拉克能源官員表示，由於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封閉，導致伊拉克大部份原油出口中斷，伊拉克已宣布所有由外國石油公司開發的油田遭遇不可抗力，暫時停產。
全球約20%石油和液化天然氣供應的咽喉要道，霍爾木茲海峽近日受伊朗戰事影響被封閉。路透社引述伊拉克石油部一封日期為3月17日的信函報道，伊拉克大部分原油出口都經由霍爾木茲海峽，而這次中斷已導致伊拉克的儲存能力達到極限。
持續三週的美以對伊戰爭不斷升級，國際油價3月20日（周五）收在112美元。
信中稱：「儘管伊拉克國家石油公司（State Organization for Marketing of Oil，SOMO）已做好裝船準備，但由於國際合作夥伴無法指定油輪運輸原油，導致出口受阻。」
「鑑於現時的情況，伊拉克石油部下令受影響特許經營區的石油生產全面停產，根據合約條款，此項措施不予補償。」
伊拉克石油部表示，將根據地區局勢定期審查減產規模，並邀請各公司緊急磋商，就不可抗力情況下的基本營運、成本和人員配備達成協議。
伊拉克石油部長Hayan Abdel-Ghani 20日（周五）發聲明稱，由於該國南部港口的原油出口暫停，巴士拉（Basra）石油公司的原油日產量已從330萬桶降至90萬桶。聲明也指出，目前生產的原油正被輸送至煉油廠以維持營運。
由於伊拉克幾乎所有公共支出和超過90%的收入都依賴原油銷售，因此此產量和出口的下降勢必會影響伊拉克本已脆弱的財政狀況。
伊朗外長：正與日本磋商 擬允許其船隻通過霍爾木茲海峽英國允美國用中東基地 美媒：伊朗向迪戈加西亞美英基地發射導彈美國防部傳計劃向伊朗派地面部隊 特朗普否認：派兵不會告訴你們伊朗導彈攻擊迪戈加西亞島基地 日船或准通過霍爾木茲海峽｜最新