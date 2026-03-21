伊朗戰爭消耗美軍導彈庫存　英媒：恐削弱台海嚇阻力

據英國《金融時報》（Financial Times）報道，台灣高度關注美國在伊朗戰爭中快速消耗長程巡弋導彈庫存，這些武器對美國協助擊退北京可能的軍事行動至關重要，恐使台灣防禦處境更脆弱。



據估計，美國在數周激烈衝突期間，已發射數百枚聯合空對地距外導彈（JASSM）及由艦艇發射的戰斧巡弋導彈（Tomahawk）。國防專家指出，這兩種導彈在任何涉及台灣的衝突中都極其關鍵，能在敵方防空系統射程外精準打擊，降低攻擊方飛機或艦艇暴露風險。

一名台灣國防高層官員告訴《金融時報》，他最擔心的就是，美軍正在大量消耗這些彈藥，而這些彈藥被認為是必要時用來遏阻對台攻勢的。這正在削弱嚇阻力。另一名台灣的國安部門官員表示，若美國在其他戰場耗時過久、資源過度傾注，最終將造成失衡。

戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，美軍在伊朗戰爭爆發頭6天內，就發射786枚JASSM與319枚戰斧巡弋導彈，兩者消耗量均相當於數年產量。麻省理工學院（MIT）亞洲安全議題專家何理凱（Eric Heginbotham）指出，這些彈藥本是為了應對中國大陸而採購，在相關衝突中絕對至關重要。

何理凱自2023年起與CSIS共同籌辦多輪台海潛在衝突兵棋推演。在2023年CSIS與MIT聯合台海兵棋推演中，參與者模擬數周內就耗盡美國所有JASSM庫存，用以擊沉港口內人民解放軍艦艇、殲滅入侵艦隊，並打擊解放軍空軍基地。何理凱又表示，誰也沒想到，美國會在一場不相關、甚至可以選擇不打的戰爭中，大量消耗這些庫存，尤其規模如此龐大。

美國未公開多數飛彈庫存數量或部署地點。根據預算文件，美國空軍截至2023年已採購5569枚JASSM，並在2024年與2025年分別追加11140枚與450枚。但實際交付進度落後約3年，承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚。戰斧飛彈生產同樣受限，近年採購量有限，補充速度難以跟上高強度消耗。