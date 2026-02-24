以色列加入特朗普「和平委員會」 表明拒付一分錢：沒課金理由
撰文：陳楚遙
出版：更新：
以色列公共電視台引述一位高級政府官員透露，以色列已告知美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，以色列不會向「和平委員會」提供資金。此前以色列已簽署加入「和平委員會」的協定。
希伯來語頻道「Kan」證實，以色列方面明確表示拒絕向該委員會提供運作資金。
以色列政治與安全事務部長埃爾金（Zeev Elkin）2月22日表示：「我們沒有向和平委員會提供任何資金，也沒有理由這樣做。我們遭到了襲擊，沒有理由資助加沙重建。」
此前，和平委員會成員國被要求提供營運費用，每個成員國預計將支付約10億美元（約78億港元），用於整個計劃，包括從重建加沙地帶到資助維和部隊等多個方面。
卡塔爾和阿聯酋等成員國已積極回應。特朗普21日晚上宣布，委員會成員共籌集約50億美元（約391億港元）。
另據以色列政府消息人士稱，以色列這一決定也有助於改善國內政治局勢。此前，以色列內部曾對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布加入該委員會持保留意見。
特朗普和平委員會致詞憶述訪華 讚中國儀仗隊整齊劃一和平委員會｜特朗普開了個前所未有的國際會議？和平委員會｜特朗普：委員會將獲美捐100億美元 協助強化聯合國和平委員會｜特朗普：加沙重建獲捐70億美元 5國將派兵維和和平委員會｜特朗普：伊朗若不達協議將迎惡果 料10天內見分曉