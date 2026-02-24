以色列加入特朗普「和平委員會」　表明拒付一分錢：沒課金理由

以色列公共電視台引述一位高級政府官員透露，以色列已告知美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，以色列不會向「和平委員會」提供資金。此前以色列已簽署加入「和平委員會」的協定。



希伯來語頻道「Kan」證實，以色列方面明確表示拒絕向該委員會提供運作資金。

以色列政治與安全事務部長埃爾金（Zeev Elkin）2月22日表示：「我們沒有向和平委員會提供任何資金，也沒有理由這樣做。我們遭到了襲擊，沒有理由資助加沙重建。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）2026年1月22日在瑞士達沃斯（Davos）出席「和平委員會」成立的簽署儀式後，介紹加沙的重建計畫。圖為他所使用的簡報。（X@WhiteHouse）

此前，和平委員會成員國被要求提供營運費用，每個成員國預計將支付約10億美元（約78億港元），用於整個計劃，包括從重建加沙地帶到資助維和部隊等多個方面。

卡塔爾和阿聯酋等成員國已積極回應。特朗普21日晚上宣布，委員會成員共籌集約50億美元（約391億港元）。

2026年2月11日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）於華盛頓簽署以色列加入「和平委員會」文件。（X@Benjamin Netanyahu）

另據以色列政府消息人士稱，以色列這一決定也有助於改善國內政治局勢。此前，以色列內部曾對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布加入該委員會持保留意見。