伊朗戰爭第四週　美國會促訂撤軍時間　特朗普「憑感覺論」惹議

美媒報道，美國與伊朗開戰步入第四週，美國國會兩黨議員開始把焦點從支持作戰，轉向要求政府說清戰爭目標，或給出明確的撤軍時間，然而，特朗普聲稱打到「從骨子裏感覺到結束」為止，民主黨參議院直呼「瘋狂」。



報道指，三週戰事已造成至少13名美軍死亡、逾230人受傷，五角大樓向國會申請的2000億美元（約1.6萬億港元）戰爭撥款尚未批准。共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）直言：「我們最終到底想達成甚麼？政府必須講清楚。」

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月20日）稱正考慮「逐步減少」軍事行動。他先前說要打到「從骨子裏感覺到結束」為止，引發外界對撤軍時機疑慮。民主黨參議員沃納（Mark Warner）批評：「憑感覺決定？這太瘋狂了。」

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）雖稱「初步任務已完成」，惟政府提出的目標一再變動，讓議員難以判斷何時才算結束。民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）更直指2000億美元撥款「荒謬至極」，質疑為何削減國內醫療補助與營養援助計劃（SNAP）來支援戰爭。

根據《戰爭權力法》（War Powers Act），總統發動未經國會授權的軍事行動最多可持續60天。蒂利斯警告，政府必須在45天內決定，要麼向國會申請延長作戰授權，要麼提出明確的撤軍方案。