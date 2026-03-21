美國防部傳計劃向伊朗派地面部隊　特朗普否認：派兵不會告訴你們

哥倫比亞廣播公司（CBS）3月20日引述多位消息人士透露，美國防部五角大樓已為向伊朗部署美軍地面部隊做好詳細準備。在美國總統特朗普（Donald Trump）權衡美以主導的伊朗戰爭之際，高級軍事指揮官已提交具體請求，為這一選項做準備。



消息人士稱，特朗普一直在斟酌是否在伊朗部署地面部隊，目前尚不清楚他會在何種情況下授權使用。

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，伊朗向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島（Diego Garcia Base）發射兩枚中程彈道導彈。（網絡圖片）

特朗普周四（3月19日）在橢圓辦公室對記者表示，「不，我不會向任何地方派兵」，但隨即補充：「如果我派兵，我當然不會告訴你們。」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，五角大樓的職責是做好準備，以便讓三軍統帥擁有最大選擇權，但這不代表總統已做出決定，他目前沒有計劃向任何地方派遣地面部隊。

兩名消息人士指出，美軍已召開會議，為應對若總統下令派遣地面部隊後、可能拘留伊朗士兵及準軍事人員的情況做準備，包括這批人員將被送往何處。

報道指，美國正準備將第82空降師部份部隊部署至中東，數千名海軍陸戰隊員正被調往該地區。兩名美國官員透露，本週較早時，三艘軍艦與約2200名海軍陸戰隊遠征部隊士兵已從加州啟程。

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

《耶路撒冷郵報》提到，特朗普周五（20日）表示，美國計劃繼續行動直至「伊朗無法重建」。他稱若美軍立即撤離，伊朗仍需至少十年才能重建，但強調「如果我們待得更久，他們永遠無法重建」。