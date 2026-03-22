美媒：美國正擬定潛在伊朗和平談判計劃　要求德黑蘭作6點承諾

美媒Axios於3月22日（周日）引述消息人士報道，在伊朗戰爭持續三週後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已開始就下一階段，以及與伊朗的潛在和平談判策略展開初步討論。據悉，任何旨在結束戰爭的協議都必須包括重新開放霍爾木茲海峽、解決伊朗高濃縮鈾庫存問題，以及就伊朗核計劃、彈道導彈及支持該地區代理人等問題達成長期協議。



據悉，美方要求伊朗作出6點承諾，包括5年內不進行導彈計劃；停止鈾濃縮活動；關閉納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）、福爾多（Fordow）的核設施反應堆；對可能推進核武計劃的離心機及相關機械設備之製造與使用制定嚴格外部監察協議；與地區國家簽訂軍控條約，其中包括導彈數量上限不得超過1千枚；以及不得資助黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝及加沙哈馬斯等代理人組織。

2025年6月22日，伊朗庫姆，圖為衛星照片顯示德黑蘭重視的福爾多（Fordow）核設施地面全景。（Reuters）

伊朗方面的要求則包括停火、保證未來不會再爆發戰爭，以及進行賠償。然而，美方官員認為賠償訴求不可能實現，但稱在歸還伊朗被凍結資產方面或存在談判空間。

美方官員亦表示，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）一直是過去談判的主要中間人，但特朗普的顧問認為他更像是一台「傳真機」，而不是一個真正有能力達成協議的人。美方正試圖弄清楚伊朗的實際決策者是誰，以及如何與他們聯繫。

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

雖然阿曼曾擔任上一輪核談判的調解人，但由於與阿曼方面互不信任，美國正尋求另一位調解人，首選據悉是卡塔爾。