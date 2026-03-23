以軍轟炸黎巴嫩南部橋樑　宣布擴大攻勢推進地面行動

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）3月22日表示，以色列空攻黎巴嫩南部的基礎設施，特別是利塔尼河（Litani River）上的卡西米耶大橋（Qasimiyeh Bridge）及其他橋樑，令戰事嚴重升級，是對黎巴嫩主權的公然侵犯，也是以軍地面入侵的先兆。



以色列國防軍其後發聲明說，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）已於21日批准擴大在黎巴嫩作戰攻勢，包括在黎境內推進地面行動。以色列軍方發言人同日表示，預計與伊朗和真主黨的戰鬥還將持續數周。



圖為2026年3月22日，在黎巴嫩卡斯米耶（Qasimiyeh）附近，以色列空襲一座橋樑，現場竄起濃煙。（Reuters）

扎米爾在聲明中表示，以色列軍方將擴大在黎巴嫩針對真主黨的地面行動，又稱針對該組織的打勢現在才開始，形容將是一場持久戰。他表示，以軍正準備按照有組織的計劃，推進具針對性的地面行動和打擊。

聲明又稱，以軍在最近幾周，已針對黎巴嫩真主黨黎巴嫩逾 2000 多個目標、數十個武器儲存設施，並擊斃數百名恐怖分子。扎米爾強調，以軍將堅持不懈，直到將威脅從邊境消除，確保以色列北部居民的長期安全。

圖為2026年3月22日，在黎巴嫩卡斯米耶（Qasimiyeh）附近，以色列空襲一座橋樑，現場事後受損。（Reuters）

黎巴嫩總統稍早時間譴責：以軍攻擊基建及橋樑 地面入侵先兆

同日稍早時間，黎巴嫩總統奧恩也發聲明稱，利塔尼河上的橋樑是民眾通行的命脈，以軍對其發動襲擊，旨在切斷利塔尼河以南與黎巴嫩其他地區的聯繫，阻礙人道主義援助進入。以軍此類襲擊意圖明顯，旨在建立緩衝區、鞏固佔領現實，並推動以色列在黎巴嫩境內的擴張。

奧恩強調，對黎巴嫩村莊的基礎設施、民用設施和居民區進行系統性破壞，構成對平民的集體懲罰，毫無正當理由及不可接受，這明顯違反國際人道法中禁止攻擊平民及其基本設施的條款，應予以譴責。

圖為2026年3月22日，在黎巴嫩南部城鎮Marjayoun遭以色列空襲，竄起滾滾濃煙。（Reuters）

籲國際社會阻止以色列

他表示，在當前局勢持續升級的背景下，黎巴嫩政府呼籲國際社會，特別是聯合國及安理會成員承擔應有責任，立即採取行動，制止以色列繼續實施此類襲擊。他說，持續的沉默或不作為只會助長進一步的侵犯行徑，削弱國際社會公信力。

據《以色列時報》報道，以色列國防軍（IDF）當天空襲卡西米耶大橋，稱目的是阻止黎巴嫩真主黨（Hezbollah）向南部運送人員和武器。