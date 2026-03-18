伊朗戰爭｜以色列襲黎巴嫩900死　貝魯特大樓遇襲瞬間倒塌｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第19日之際，據黎巴嫩衛生部3月17日發布的消息，自3月2日以來，以色列在黎巴嫩各地發動的襲擊已造成超過900人死亡。以色列18日（周三）上午空襲摧毀了貝魯特市中心靠近黎巴嫩政府總部的一棟高層建築，網上流傳的影片顯示，大樓底部發生爆炸，隨後整棟建築在塵土和碎片中倒塌。



黎巴嫩首都貝魯特一棟建築物被襲後瞬間倒塌：

土耳其安納杜魯新聞社引述黎巴嫩內政部消息報道，3月2日至17日期間，黎巴嫩境內共有912人死亡，2,221人受傷。

17日上午，以色列軍方宣布，第36師已加入旨在擴大其在黎巴嫩南部地面入侵的軍事行動。

16日，以色列宣布在黎巴嫩南部發起新的「地面行動」，據估計，其部隊已深入黎巴嫩境內7至9公里。

儘管以色列已於2024年11月簽署停火協議，且伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei） 在德黑蘭遇刺身亡，但以色列仍持續襲擊黎巴嫩，真主黨於3月2日開始襲擊以色列的軍事目標。

據美媒報道，在以色列3月18日（周三）上午襲擊貝魯特建築物前大約一個半小時​​，以色列的阿拉伯語軍事發言人發布了一張地圖，標明了該建築物的位置，並告知附近居民立即離開該地區，警告說該建築物正被真主黨使用，軍方將對其進行打擊。

空襲發生後的數小時裡，救援人員爭分奪秒地穿過建築物原址上堆積如山的瓦礫和扭曲的金屬，在廢墟中挖掘生還者並撲滅大火。

近日，以色列加強了對黎巴嫩的空襲力度，並在全國範圍內發布大規模疏散令。自最近一次衝突爆發以來，已有超過100萬人流離失所，許多家庭露宿街頭或棲身於貝魯特街頭的臨時住所。