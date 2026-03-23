伊朗戰爭｜亞洲原油價格漲幅遠超歐美　日本啟動補貼負荷日增

由於伊朗局勢緊張，中東產原油價格上漲勢頭明顯。據《日經新聞》報道，亞洲指標油價較2月底升至2.4倍，遠超歐美產原油，這使得高度依賴中東原油進口的日本承受沉重壓力。



截至3月19日，作為亞洲指標的中東產杜拜原油（Dubai）現貨價格達每桶169.8美元（約1,324.44港元），同比前一天上漲17.9美元（12%，約139.62港元），這是2月27日，美國和以色列襲擊伊朗前（每桶70.7美元，約551.46港元）的2.4倍，創1986年以來新高。

另一邊廂，作為歐洲指標布蘭特原油（Brent Crude）和作為美國指標的西德克薩斯中質原油（WTI）的漲幅約為1.5倍，中東産和歐美産的價格差擴大至60至70美元（約468至546港元），達到歷史最大。

2026年3月13日，日本東京，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站外展示的每升汽油價格。（Reuters）

報道指出，日本原油進口九成以上依賴中東，韓國則達七成。各國國內煉油、運輸等設施及長期合同均以中東原油為前提，難以快速轉換採購結構，只能爭搶仍可交易中東原油，進一步推高價格。

日本資源能源廳的數據顯示，截至3月16日，普通汽油市面價格為每升190.8日圓（約9.36港元），創歷史新高。3月19日，日本政府時隔2個月重啟了以170日圓（約8.34港元）為上限、以補貼填補差價的制度。

據能源市場情報公司Kpler消息，截至3月20日，10艘載有1690萬桶中東原油的油輪正前往日本，另有5艘被困霍爾木茲海峽附近，通航受阻持續加劇供應壓力。