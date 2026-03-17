日媒：高市早苗政府有意採購美國原油　應對石油供應危機

日本首相高市早苗據報計劃3月19日在華盛頓特區與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行首腦峰會。日媒引述日本政府消息人士指，政府計劃在峰會上提議採購美國原油，擴展原油進口渠道，來應對中東局勢惡化導致的石油供應危機，此外，政府亦擬表態參加美國的「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統的研發計劃。



日本共同網周二引述政府消息人士透露，政府已經就擬議採購美國阿拉斯加州產的原油展開協調。同時，日本政府還在協調，準備表態同意為美國下一代導彈防禦構想「金穹」提供協助，旨在提升應對中國、俄羅斯和朝鮮正在推進開發的高超音速武器的能力。

特朗普在去年5月提出打造「金穹」，旨在於太空部署探測和攔截導彈系統，應對高超音速武器，以保衛美國本土，總預算據悉高達1750億美元。報道分析指，日方希望以特朗普關注的事務作為杠杆，來強化日美同盟。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，伊朗隨後展開報復並宣布關閉石油出口要道霍爾木茲海峽。日本主要依賴那些途徑霍爾木茲海峽的油輪提供原油，中東局勢進一步惡化下，日本早前宣布釋放戰略儲備油應對國內油價飆升問題。