金正恩正式將韓國定為「頭號敵國」　狠批美國在全球肆意侵略

朝鮮領導人金正恩強調，將繼續鞏固朝鮮擁核國家地位，積極開展對敵鬥爭，粉碎敵對勢力一切反共和國挑釁活動，並正式將韓國定義為「頭號敵國」。



韓聯社引述朝中社星期二（3月24日）報道，金正恩前一天在第十五屆最高人民會議第一次會議上發表施政演說，並闡明了對外政策。

金正恩說，朝鮮正式將韓國定義為「頭號敵國」，並將以最明確的言辭和行動徹底無視排擠，對於韓國的挑釁行為，朝鮮將絲毫不顧地、毫不猶豫地讓它付出代價。但他未提及是否修改憲法將韓朝關係明文定性為「敵對的兩個國家關係」。

圖為2026年3月22日，朝鮮第十五屆最高人民會議第一次會議在平壤召開，再次推舉朝鮮勞動黨總書記金正恩為朝鮮國務委員會委員長。（KCNA via REUTERS）

金正恩還指美國正在世界各地肆意發動恐襲和侵略行為。金正恩這番話可能指的是美伊衝突，但他沒有直接譴責美國總統特朗普。

金正恩說，國家尊嚴、國家利益、最後的勝利都只能靠最強有力的力量才得以保障。無論是敵對勢力選擇對抗還是選擇和平共存，朝鮮已做好隨時採取相應措施的準備。朝鮮將進一步升級自衛性核威懾力，具備核武力量的應對態勢，徹底管控國家和地區安全風險。

此外，金正恩還暗示將積極展開外交，稱應擺脫陳舊、過時的外交，開展符合國家地位的外交戰略和對外活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載。