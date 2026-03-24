伊朗戰爭｜英媒：全球液化天然氣斷供在即　亞洲多地料首當其衝

英媒3月22日預警，未來十天，隨着最後幾艘海灣地區液化天然氣（LNG）運輸船抵港，該地區LNG供應將徹底中斷，全球能源市場將面臨「斷供邊緣」的嚴峻局面。



卡塔爾承擔全球20%的LNG產量，在伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後，被迫停止出口。卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan）的巨型液化天然氣工廠上週遭伊朗導彈襲擊，導致亞洲和歐洲天然氣價格飆升。

據獨立船舶經紀公司Affinity分析，戰爭爆發前出發的LNG運輸船形成「延遲效應」，部分客戶即將直接面對能源短缺衝擊。

2026年3月18日，以色列向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars gasfield）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復。卡塔爾政府表示，伊朗導彈襲擊了該國主要天然氣設施拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），造成「重大損失」。網上影片可見，現場冒出熊熊火光，民眾倉皇走避。（X@sentdefender）

據船舶追蹤數據，目前僅一艘來自海灣地區的LNG運輸船計劃抵達亞洲，而亞洲對海灣地區的LNG依賴高達90%。許多石油和天然氣資源匱乏的亞洲國家已經採取措施避免短缺，例如實行每週四天工作制。

報道指出，巴基斯坦的處境最危急，該國去年近99%的LNG進口來自卡塔爾，而最後一批來自拉斯拉凡的恰好在伊朗戰爭爆發前第二和第三天抵達，巴基斯坦天然氣港公司（GasPort）行政總裁阿默德（Iqbal Ahmed）表示：「我們將徹底斷氣，我們不知道下一批貨物何時才能到港」。

知情人士透露，巴基斯坦液化天然氣公司亦接觸歐洲、阿曼、美國、阿塞拜疆和非洲的貿易商和供應商，但他們提供的價格都太高，巴基斯坦無法接受。阿默德直言：「我們將經歷非常艱難的一年，接下來的兩三年也將非常艱難。」

2026年3月13日，尼泊爾加德滿都，圖為當地居民在中東局勢惡化引致的能源短缺下，買到依政府調配下的液化石油氣。（Getty）

此外，孟加拉也面臨相似情況，難以支付天價的LNG，且缺乏替代燃料。該國政府已啟動天然氣配給措施，並關閉部分大學。台灣也正努力進行能源改革，有分析指出，夏季電力需求激增，仍可能出現「能源嚴重短缺」。

卡塔爾能源能源部長卡比（Saad al-Kaabi）表示由於拉斯拉凡工業城遭受襲擊，卡塔爾 17%LNG產能將繼續停運三到五年。報道引述分析指出全球LNG供應緊張局勢短期難以緩解，各國或被迫高價競購、改用替代燃料，全球能源市場不確定性將持續加劇。