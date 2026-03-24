加州海底撈跳舞機械人「暴走」摔盤　遭3員工合力壓制拖走｜有片

近日，美國加州一家海底撈（Haidilao）火鍋店內的人形機械人在跳舞時失控，揮臂打碎餐盤，筷子等餐具、食物也到處亂飛，迫使店內三名員工上前試圖制止失控的機械人。



影片顯示，該機械人在表演期間試圖靠近餐桌，卻一手將餐桌上的筷子等餐具拍飛，手上還沾上黃色的醬汁。

工作人員見狀立刻上前阻止，試圖把機器人從餐桌前拖走，但機械人就絲毫沒有要停下的意思，被拉扯期間繼續興致勃勃的揮舞手臂跳舞，令員工哭笑不得。

現場另外兩名工作人員隨後上前支援，其中一名員工則似乎透過手機應用程式嘗試控制機械人但不果，3名員工只好再次嘗試強制拖走機械人。整個狀況持續一分多鐘後，機械人才終於停下舞步。

海底撈事後否認機械人「故障或失控」，稱機械人是在客人要求下靠近餐桌，但狹窄空間影響其運動。

據報道，該機械人疑似為曾在美國國際消費電子展（CES）展出的AgiBot X2型號，應設有緊急開關，但員工可能不知道如何使用。

許多新創公司正研發用於餐飲業的機械人，例如普渡的BellaBot貓形機械人能引導顧客入座並送餐，其無肢體的設計或可降低類似風險。海底撈此前已在北京試點「智慧餐廳」，使用機械人傳菜與調湯。本次事件中的機械人主要用於娛樂目的。