台積電董事長魏哲家：中國機器人跳來跳去「沒用，好看而已」

台灣亞洲大學3月21日頒發名譽博士學位予台積電董事長魏哲家，表彰其長期領導企業並推動全球半導體產業發展的貢獻。魏哲家在致詞時除表達感謝外，也談及人工智能與機器人發展趨勢，並直言對部分中國機器人展示的看法，引發關注。



台媒《自由時報》報道，魏哲家表示，能獲頒名譽博士深感榮幸，但也謙稱自身對台積電的貢獻有限，強調公司成就主要來自創辦人張忠謀奠定的基礎及團隊努力，「獲頒名譽博士有點承擔不起」。

魏哲家回憶2018年接任台積電CEO時，曾收到一本談企業衰敗原因的書籍，其中指出執行長若變得「驕傲、囂張」，將難以接受他人意見，是企業走向失敗的重要因素之一。他表示，當時曾自我提醒，若開始喜歡接受榮譽或頻繁演講，可能不是一個好的執行長。

2025年11月8日，台灣新竹，台積電行政總裁魏哲家（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）出席台積電年度運動會使同台互動。（Reuters）

在談及產業發展時，魏哲家指出，隨著台灣邁入高齡化社會，未來每個家庭都可能需要機器人協助照護，因此人工智能技術將變得極為重要。他表示，目前機器人透過感測與資料收集，將資訊傳輸至其「大腦」，才能有效服務人類，而晶片的穩定性與可靠性至關重要。

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他並指出，「現在全球95%的機器人『大腦』都是台積電製造出來的」，並強調機器人的「可靠性」不能被忽視。

對於中國在機器人領域的展示，魏哲家則直言，「中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，沒用，好看頭而已」，引發外界討論其對產業實用性的看法。