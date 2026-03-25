特朗普：萬斯與魯比奧正與伊朗談判　伊方指對以發動新空襲｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列、美國與伊朗衝突持續，引發全球石油危機，《香港01》持續更新最新消息。



中東局勢3月25日重點：

．特朗普稱伊朗送給美國一份關於霍爾木茲海峽、石油天然氣的「大禮」，亦指對方在能源領域作出重大讓步

．美國擬提出停火一個月談判，協議15要點經巴基斯坦轉交伊朗

．美伊兩國或最快26日舉行高級別和談，但德黑蘭方面尚未回應

．美軍據報將向中東派遣3000名第82空降師士兵，支援伊朗軍事行動

．菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態；斯洛文尼亞實施臨時燃料配給；日本準備釋出國家石油儲備



↓ 點擊睇片 ↓

香港時間3月25日

【11:55】土耳其、埃及和巴基斯坦據報正積極推動美伊在48小時內於伊斯蘭堡舉行會晤。

【9:15】特朗普表示，副總統萬斯（JD Vance）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人正主導與伊朗的談判，並對達成協議表示樂觀。另一方面，伊朗方面表示，他們周一否認有任何談判，這一立場在翌日依然沒有改變，「我們看到的只是軍方宣布對以色列和其他目標發動新一輪空襲」。

2026年3月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席穆林（Markwayne Mullin，不在圖中）就任國土安全部部長的宣誓儀式時發表講話。（Reuters）

【9:00】一位伊朗消息人士向美媒表示，華盛頓與德黑蘭之間已經進行「接觸」，伊朗​​願意聽取結束戰爭的「可持續」提議。

【7:01】科威特民航總局稱，無人機襲擊科威特國際機場的燃料罐，引發火災，事件未造成人員傷亡。

【6:53】加拿大政府強烈譴責以色列佔領黎巴嫩南部領土的計劃。加拿大政府稱，黎巴嫩的主權和領土完整不容侵犯，真主黨必須停止對以色列的攻擊並解除武裝。

【5:29】英國首相施紀賢與沙特王儲通話，重申英國對沙特的支持。英國首相表示，英國目前正與合作夥伴共同製定切實可行的計劃，以確保貨物能透過主要海運路線順利流通。

美國經巴基斯坦向伊朗遞交協議15要點

【5:09】美國已透過巴基斯坦，向伊朗傳遞一份旨在結束戰事的15點計劃。據指出，美國研擬類似先前加沙和黎巴嫩的機制，雙方將在為期一個月的停火期間，就一項包含15點內容的計劃進行談判，內容涵蓋拆除核設施、停止在其境內進行鈾濃縮活動、停止支持地區代理人組織，以及霍爾木茲海峽保持開放等。

【5:00】法國總統馬克龍表示，他與伊朗總統佩澤希齊揚進行了通話，要求他停止對該地區國家的襲擊，並呼籲伊朗進行真誠的談判。

【4:41】卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）感謝土耳其總統埃爾多安為緩和地區局勢所做的努力。

【4:21】伊拉克總理辦公室發布消息稱，伊拉克逮捕了四名涉嫌參與周一襲擊敘利亞基地的火箭襲擊嫌疑犯。

伊媒：美以導彈擊中布希爾核電廠附近地區

【3:24】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱，美國與以色列襲擊布希爾核電廠附近地區。根據初步報告，這起攻擊未造成技術損壞或人員傷亡。

【2:38】伊拉克總理辦公室消息稱，伊拉克計劃召喚美國臨時代辦和伊朗大使，正式抗議針對伊拉克什葉派人民動員部隊和庫爾德自由戰士武裝力量的攻擊。

特朗普：伊朗送給美國一份「大禮」

【2:30】美國總統特朗普在白宮為新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）舉行就職宣誓儀式期間向媒體表示，美國正在與伊朗的「合適人選」進行對話以達成協議，並稱伊朗已同意永不擁有核武，還送給美國一份與霍爾木茲海峽相關的「大禮」。特朗普指伊朗在能源領域向美國作出一項重大讓步，他稱之為積極的進展，惟並未透露具體細節。

【2:29】印度外交部表示，莫迪總理與斯里蘭卡總統討論了西亞局勢，並重申保持航運線路暢通與安全的重要性

【2:19】伊拉克授權什葉派人民動員部隊在總部遭到攻擊後進行自衛。

【2:02】《華爾街日報》報道，以色列軍方估計真主黨目前擁有1.1萬至1.3萬枚導彈和火箭彈，與幾年前的估計數量相比大幅減少。

【1:57】以色列軍方稱，其襲擊伊朗境內一家爆炸物製造廠，這是對伊斯法罕一系列襲擊的一部分。

【1:33】路透社報道，五角大樓預計將從精銳的第82空降師派遣數千名士兵前往中東。

【00:24】土耳其總統埃爾多安表示，土耳其將繼續竭盡全力，致力於在伊朗戰爭中尋求和平。他指出，這場戰爭不僅重創土耳其經濟，也波及全世界。政府正在考慮採取各種措施，以保護土耳其經濟免受美以對伊朗戰爭的影響。

【00:08】真主黨譴責黎巴嫩宣布伊朗特使為不受歡迎的人。真主黨表示，他們認為這一決定不利於「國家團結」，反而會為「內部分裂」打開方便之門。

香港時間3月24日

【23:47】兩名黎巴嫩安全部門消息人士稱，黎巴嫩領空首次攔截一枚伊朗導彈。一名黎巴嫩安全部門消息人士稱，攔截行動是由外國海軍艦艇執行。

【22:20】中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報地區局勢發展演變的最新情況，感謝中方提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突。期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

【22:08】以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議

【22:01】路透社引述德黑蘭三名高級消息人士稱，自戰爭開始以來，伊朗的談判姿態急劇強硬，革命衛隊對決策的影響力日益增強，如果調解努力促成嚴肅的談判，伊朗將要求美國做出重大讓步。

美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭

【21:31】《紐約時報》報道，聽取過美國官員相關談話簡報的人士透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促特朗普繼續對伊朗的戰爭，並辯稱美以軍事行動是重塑中東的「歷史性機遇」。報道引述知情人士透露，穆罕默德認為，只有推翻伊朗的強硬政府，才能消除海灣地區的長期威脅。

美媒：特朗普政府評估扶持伊朗議長掌權可能

【19:25】菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二宣佈進入國家能源緊急狀態，已成立委員會以確保燃料、食品、藥品、農產品和必需品的有序流通、供應、分配和供應。

↓ 10分鐘拆局：點擊睇片 ↓