菲律賓總統宣布全國進入能源緊急狀態 汽油儲備量僅可維持53日
撰文：張涵語
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菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）3月24日（周二）宣布國家進入能源緊急狀態，稱中東戰爭導致的高油價已威脅到該國能源安全。
綜合外媒報道，菲律賓有90%的石油進口來自中東，使其成為亞洲各國中受中東供應中斷影響最嚴重國家之一。隨着伊朗封鎖霍爾木茲海峽，菲律賓不得不轉向俄羅斯、中國及其他東南亞國家尋求燃料供應。
菲律賓能源部周二表示，該國汽油儲備量僅足以維持53日，柴油可維持46日，而航空燃油則僅可維持約39日。自伊朗戰爭爆發以來，菲律賓柴油價格已翻倍，每公升超過120披索（約16.2港元）。
在一份向媒體發布的行政命令中，總統小馬可斯表示，伊朗衝突已造成全球能源市場不確定性、嚴重供應鏈中斷、以及國際油價大幅波動及上漲壓力，「從而對國家的能源安全構成威脅」。
小馬可斯表示，已成立一個委員會，以確保燃料、食品、醫藥品、農產品及其他必需品的運輸、供應、分發及供應充足。
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