菲律賓總統宣布全國進入能源緊急狀態　汽油儲備量僅可維持53日

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）3月24日（周二）宣布國家進入能源緊急狀態，稱中東戰爭導致的高油價已威脅到該國能源安全。



綜合外媒報道，菲律賓有90%的石油進口來自中東，使其成為亞洲各國中受中東供應中斷影響最嚴重國家之一。隨着伊朗封鎖霍爾木茲海峽，菲律賓不得不轉向俄羅斯、中國及其他東南亞國家尋求燃料供應。

2026年3月10日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在紐約聯合國總部發表演講。（Reuters）

菲律賓能源部周二表示，該國汽油儲備量僅足以維持53日，柴油可維持46日，而航空燃油則僅可維持約39日。自伊朗戰爭爆發以來，菲律賓柴油價格已翻倍，每公升超過120披索（約16.2港元）。

在一份向媒體發布的行政命令中，總統小馬可斯表示，伊朗衝突已造成全球能源市場不確定性、嚴重供應鏈中斷、以及國際油價大幅波動及上漲壓力，「從而對國家的能源安全構成威脅」。

2026年3月9日，菲律賓馬尼拉大都會奎松市，由於美國和以色列與伊朗發生衝突，預計油價將上漲，電單車司機在加油站排隊加油。（Reuters）

小馬可斯表示，已成立一個委員會，以確保燃料、食品、醫藥品、農產品及其他必需品的運輸、供應、分發及供應充足。