伊朗｜美媒：美軍第31海軍陸戰隊27日抵中東　恰逢特朗普5日期限

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第25日之際，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日（本周五）抵達中東，這剛好也是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求伊朗重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的期限。



報道引述美方官員指，駐日美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、兩棲船塢登陸艦「新奧爾良號」（USS New Orleans）以及來自第31海軍陸戰隊遠征隊約2200名海軍陸戰隊員將於27日（本周五）進入美國中央司令部（CENTCOM，負責駐中東美軍的指揮）。

該部隊之後還需要數日時間才能抵達霍爾木茲海峽。

報道指，美國防部亦命令另一支海軍陸戰隊部隊前往支援中央司令部：駐紮在加州的第11海軍陸戰隊遠征部隊，該部隊隸屬於「拳師號」（USS Boxer）兩棲戒備群。這支部隊將在數星期後出發，之後還需要幾週才能抵達中東，支援中央司令部。

據美國海軍學會新聞網（US Naval Institute News）23日報道，「的黎波里」號目前停靠在印度洋中部的迪戈加西亞港（Diego Garcia），當地有美國與英國的聯合基地。

特朗普21日曾在社交平台發文向伊朗發出威脅，要求伊朗在48小時內重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀其發電站。

特朗普23日又在社交平台發文指，美國與伊朗過去兩日進行了「非常良好且富有成效」的對話，美國將對伊朗的襲擊「推遲5日」。伊朗外交部其後澄清指，伊美之間並沒有進行任何談判。

美軍第31海軍陸戰隊遠征隊：

第31海軍陸戰隊遠征隊是美國海軍陸戰隊現存的七個海軍陸戰隊遠征部隊之一。 該遠征隊是一支海軍陸戰隊空對地特種部隊，兵力約2,200名海軍陸戰隊員和水兵。第31海軍陸戰隊遠征隊是唯一一支保留了具備小型登陸艇能力，以及執行突襲任務的登陸隊遠征軍。外界高度關注，特朗普是否會派這支部隊前往佔領伊朗負責出口石油的哈爾克島（Kharg Island）。