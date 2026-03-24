中東局勢｜阿聯酋憂損國際形象 過百名拍攝伊朗襲擊片段人士被捕
撰文：韓學敏
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《時代》雜誌（TIME）3月21日報道稱，伊朗的攻擊給阿聯酋造成了另一種損害，這種損害遠不止傷亡和建築損毀，它動搖了阿聯酋長期打造的國際形象：一個以安全、奢華的商業與旅遊中心。
阿聯酋當局宣布，已拘留超過100名拍攝並發布伊朗導彈及無人機襲擊相關內容的民眾，指控其行為可能「煽動公眾輿論與散播謠言」。
阿布扎比警方表示，因涉嫌「拍攝現場與事件並傳播不準確信息」，來自不同國家的109人遭到逮捕。阿聯酋總檢察長哈沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）警告，記錄與分享襲擊內容可能煽動恐慌並製造「對國家實際狀況的錯誤印象」。
自伊朗戰爭爆發以來，阿聯酋地方和國家當局表示，他們已逮捕189人，這些人涉嫌違反該國的網路犯罪法。根據當地法律，此類行為最高可判監兩年、罰款2萬至20萬阿聯酋迪拉姆（約4.27萬至42.7萬港元），外國人可能被驅逐出境。
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