中東局勢｜阿聯酋憂損國際形象　過百名拍攝伊朗襲擊片段人士被捕

《時代》雜誌（TIME）3月21日報道稱，伊朗的攻擊給阿聯酋造成了另一種損害，這種損害遠不止傷亡和建築損毀，它動搖了阿聯酋長期打造的國際形象：一個以安全、奢華的商業與旅遊中心。



阿聯酋當局宣布，已拘留超過100名拍攝並發布伊朗導彈及無人機襲擊相關內容的民眾，指控其行為可能「煽動公眾輿論與散播謠言」。

阿布扎比警方表示，因涉嫌「拍攝現場與事件並傳播不準確信息」，來自不同國家的109人遭到逮捕。阿聯酋總檢察長哈沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）警告，記錄與分享襲擊內容可能煽動恐慌並製造「對國家實際狀況的錯誤印象」。

2026年3月16日，阿聯酋杜拜，杜拜當局稱一架無人機擊中了杜拜國際機場附近的一個燃料箱，現場升起的濃煙。（Reuters）

自伊朗戰爭爆發以來，阿聯酋地方和國家當局表示，他們已逮捕189人，這些人涉嫌違反該國的網路犯罪法。根據當地法律，此類行為最高可判監兩年、罰款2萬至20萬阿聯酋迪拉姆（約4.27萬至42.7萬港元），外國人可能被驅逐出境。