巴基斯坦總理表示願主持美伊會談　特朗普轉發其貼文

撰文：張涵語
出版：更新：

巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）3月24日（周二）在社交平台X上表示，巴基斯坦已準備好主持美伊之間「有意義且具決定性的」會談，以達成「全面性解決方案」，結束中東戰爭。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後於社交平台Truth Social轉發夏巴茲·謝里夫的貼文。

綜合外媒報道，夏巴茲·謝里夫發文稱，「巴基斯坦歡迎並全力支持為結束中東戰爭而持續進行的對話努力，此舉符合該地區乃至更廣泛區域的和平與穩定利益」。

夏巴茲·謝里夫表示，「在美國與伊朗雙方同意的前提下，巴基斯坦已準備好且深感榮幸，願意作為主辦方，促成有實質意義且具決定性的會談，以達成對當前衝突的全面解決方案」。

據悉，巴基斯坦消息人士已分別向阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）透露，一個美國代表團將於「一兩天內」抵達巴基斯坦，以進行可能旨在結束伊朗戰爭的談判。

圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Reuters）

巴基斯坦外交部周二發表聲明稱，伊斯蘭堡仍然致力於透過外交和接觸解決持續的中東衝突。外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）表示，「外交和談判往往需要謹慎推進某些事項」。他敦促媒體不要進行「猜測」。

伊朗戰爭｜路透社：伊朗或談判中觸及特朗普底線沙特王儲據報敦促特朗普繼續對伊朗戰爭　王毅阿拉格齊通話｜最新伊朗戰爭｜特朗普立場四天四變：五日談判限期　三種可能
特朗普
巴基斯坦
美國
美伊關係（美國伊朗關係）
伊朗