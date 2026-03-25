巴基斯坦總理表示願主持美伊會談　特朗普轉發其貼文

巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）3月24日（周二）在社交平台X上表示，巴基斯坦已準備好主持美伊之間「有意義且具決定性的」會談，以達成「全面性解決方案」，結束中東戰爭。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後於社交平台Truth Social轉發夏巴茲·謝里夫的貼文。



綜合外媒報道，夏巴茲·謝里夫發文稱，「巴基斯坦歡迎並全力支持為結束中東戰爭而持續進行的對話努力，此舉符合該地區乃至更廣泛區域的和平與穩定利益」。

夏巴茲·謝里夫表示，「在美國與伊朗雙方同意的前提下，巴基斯坦已準備好且深感榮幸，願意作為主辦方，促成有實質意義且具決定性的會談，以達成對當前衝突的全面解決方案」。

據悉，巴基斯坦消息人士已分別向阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）透露，一個美國代表團將於「一兩天內」抵達巴基斯坦，以進行可能旨在結束伊朗戰爭的談判。

圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Reuters）

巴基斯坦外交部周二發表聲明稱，伊斯蘭堡仍然致力於透過外交和接觸解決持續的中東衝突。外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）表示，「外交和談判往往需要謹慎推進某些事項」。他敦促媒體不要進行「猜測」。