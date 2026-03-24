伊朗戰爭｜特朗普立場四天四變：五日談判限期　三種可能

對於伊朗戰爭局勢的觀察者而言，過去幾天感覺有如坐上落不斷的過山車一般。

四天之內：升級、降級、升級、降級、再準備升級？

上周五（20日），特朗普（Donald Trump）第一個重要發言就他不想要停火，因為「當你在真正地完全摧毀另一方，你不會想要停火」。當時，觀察者們都關注到美國正在將人數可接近五千的兩隊海軍陸戰遠征隊派往中東，預計着特朗普將會以此等海空登陸作戰能力去升級戰事，試圖直接或間接以各種奪島行動打通霍爾木茲海峽。

豈料幾個小時之後，特朗普卻在Truth Social上聲稱，美國快要達成其戰爭目標，「我們正在考慮為中東的偉大軍事努力逐步收尾」。

3月20日，特朗普在Truth Social上聲言：「我們正逐步達成既定目標，同時我們正在考慮為中東的偉大軍事努力逐步收尾。」（網站截圖）

特朗普在此Truth Social帖文中提到的目標有五個，包括瓦解伊朗導彈能力、摧毀伊朗國防工業基礎、殲滅伊朗海空軍、不容許伊朗接近擁有核武（「一旦發生此類情況，（美國）能迅速且強力地作出回應」），以及保護以色列、沙特、卡塔爾、阿聯酋、巴林、科威特等國。

至於霍爾本茲海峽？特朗普則說海峽「必須由其他使用該水道的國家按需要進行守衛及巡邏－－美國並不使用（此水道）」。

當大家以為特朗普是想強行宣布完成任務、抽身而退、甚至是連伊朗擁有高濃縮鈾的核問題和霍爾木茲海峽被封的問題也不必解決之際，特朗普到上周六（21日）就突然宣布給予伊朗「48小時」最後通牒，若然伊朗不完全地、毫無威脅地開放霍爾木茲海峽的話，美國將會打擊並「完全摧毀」伊朗的發電廠，並將從最大的發電廠開始轟炸。

正處於存亡之戰中的伊朗政府，當然不會就範，威脅將攻擊作為海灣國家民生命脈的海水化淡廠，以及以水雷全面封鎖霍爾木茲海峽作為報復。

3月21日，特朗普對伊朗發出「最後通牒」：「如果伊朗不在從現在起48小時內『在毫無威脅的情況下，完全開放』霍爾木茲海峽，美國將打擊並摧毀其多座發電廠，先從最大的一座開始！」

到本周一（23日），離其48小時最後通牒倒數只剩12小時之際，眼見亞洲股市大跌，特朗普又實現了「TACO交易者」的預言，竟然在Truth Social上宣布周末美國和伊朗進行了非常好、有建設性的談判，下令國防部押後轟炸伊朗發電廠五天，讓雙方可以把握時間談判。

其後，雖然伊朗官方否認美伊正在進行談判，但特朗普更信口開河地表示美伊已經達成了「15點重要共識」（major points of agreement），更對美伊代表面對面會面持開放態度。

不過，《華爾街日報》很快就引述美方官員消息報道，稱數千名海軍陸戰隊即將在周五（27日）抵達中東。這一天剛好就是特朗普最新「五日談判限期」的最後一個整日。過去一年以來，特朗普已經兩次趁着美伊正在進行談判的契機向伊朗發動轟炸，這種時間上的「巧合」，加上伊朗對談判的否定態度，自然惹人質疑特朗普的五日限期是否只是假裝給伊朗一個最後談判機會的心理戰。

2026年3月24日，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日抵達中東，這剛好也是美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗重開霍爾木茲海峽的期限。圖為美國第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）成員。（FB@31st Marine Expeditionary Unit）

根據特朗普周一的說法，伊朗不只需要同意不發展核武，其400多公斤60％高濃縮鈾在協議達成之後也要由美國派人進入伊朗取走。同時，特朗普還提到他本人要同伊朗最高領袖共管霍爾木茲海峽、伊朗將會有「政權更替」，甚至是以色列將會為協議感到「非常高興」、將有「長期保證的和平」－－相較於已被去年6月美以轟炸大舉破壞的核計劃，伊朗的導彈能力、對區內「抵抗軸心」親伊朗武裝的支持才是以色列安全的最大即時憂慮，此論似乎是表明特朗普還在要求伊朗同意在這兩方面承諾自我限制。

若然此等談判條件真的是特朗普的底牌，在伊朗控制霍爾木茲海峽而在戰略上（而非軍事上）佔據優勢之際，人們很難想像美伊會有任何「五日內破冰」的可能性。當然，在特朗普時代的國際政治之中，超乎想像不代表不會發生，但除非超乎想像的事情發生，這「五日談判限期」的可能發展只有三個。

三種可能發展

第一種可能是五天之後特朗普宣布談判有進展，不再揚言升級今天的轟炸行動，繼續走談判解決的路線，並以縮減或停止美國攻擊，以至施壓以色列縮減或停止其攻擊，試圖換取伊朗至少放行部分對伊朗友善國家困在波斯灣的油輪或商船，作為衝突降溫的第一步。

這種發展，就是特朗普嘗試「有序退兵」的辦法，間接接受美國未能透過這場戰爭達成任何具體目標，只求比較體面地「退兵止蝕」。

圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

可是，此法要行得通，需要以色列和伊朗都配合。

根據《經濟學人》得來的消息，以色列和美國的軍事部門早已準備好特朗普不會長期作戰的部署，因此把這場戰爭最重要的空襲都集中在衝突的首100個小時。從這個角度來看，本年就要面對選舉的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也許從頭到尾都是以機會主義者的心態來看待這場戰爭，只求趁美國參戰之機對伊朗政權的有生力量造成最大的破壞，並同時試圖消滅黎巴嫩真主黨－－即使以色列官員至今仍稱戰爭只進行了一半，最終以方也會跟隨特朗普收手，正如去年6月時特朗普「爆粗」叫以色列收手時一樣。

由於特朗普本人也提過未來隨時可以動手阻止伊朗發展核武的「除草」（mowing-the-lawn）策略，因此伊朗方面必須透過對霍爾木茲海峽的控制和對海灣國家的軍事威脅來保證美國和以色列未來不會重新向伊朗開戰。

這意味着特朗普必需接受伊朗實控霍爾木茲海峽、美國難以無限期防守海灣國家的事實－－簡單而言，要停火就不能體面，要體面就不能停火。

第二種可能是五天之後，一切如常，也就是美國、以色列繼續轟炸伊朗的軍事和政府目標，特朗普繼續其一時升級、一時降溫的言論。

在48小時後轟炸又或者五天內談判的一硬一軟兩種「最後通牒」都無法迫使伊朗讓步之後，特朗普即便有海軍陸戰隊在場也不敢升級戰事，因而只能夠繼續今天的轟炸，希望炸得夠多，同伊朗消耗下去，美以最終能夠完全摧毀伊朗的軍事有生力量，使其不能再封鎖霍爾木茲海峽和威脅海灣國家。

這其實就是一種「史太林戰略」－－「量本身也是一種質」。

（Getty, Gemini）

第三種可能是五天之後，特朗普決定升級戰事。這可能是早有預謀，或者是發覺伊朗不會退讓之後的決定。轟炸發電廠、轟炸能源生產基建、搶奪哈爾克島（Kharg Island）或霍爾木茲海峽周邊島嶼、派人進入伊朗嘗試奪取高濃縮鈾等，皆是特朗普的升級選項。

升級戰爭將會換來海灣國家和以色列民用目標受到伊朗進一步的報復攻擊、霍爾木茲海峽被水雷全封等惡果，海灣國家也可能在國家民生所繫基建（如海水化淡廠）受襲之際加入戰爭。

沒有人能保證升級戰爭之後最終會由軍事能力最強的一方戰勝。升級，將會是特朗普不顧「沉沒成本謬誤」的再一次豪賭。