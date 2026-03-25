外媒：美國擬提出停火一個月談判　協議15要點經巴基斯坦轉交伊朗

美國及以色列媒體3月24日報道，美國已透過巴基斯坦，向伊朗傳遞一份旨在結束戰事的15點計劃。據指出，美國研擬類似先前加沙和黎巴嫩的機制，雙方將在為期一個月的停火期間，就一項包含15點內容的計劃進行談判，內容涵蓋拆除核設施、停止在其境內進行鈾濃縮活動、停止支持地區代理人組織，以及霍爾木茲海峽保持開放等。



2026年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）就職儀式並發表演講。（Reuters）

內容涉放棄濃縮鈾、重開霍爾木茲海峽、停止資助代理人組織等

以色列第12頻道披露了該15點內容，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）等人正制定一項機制，內容包括為期一個月的停火，在此期間與伊朗談判，以達成類似於此前在加沙和黎巴嫩達成的框架協議。

報道稱，美國目前擬定的15點協議要點嚴格，包括：廢除現有核能力；伊朗承諾永遠不再尋求獲得核武；禁止在本土進行鈾濃縮；移交濃縮鈾庫存；拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等地核設施；國際原子能機構（IAEA）將獲得伊朗境內所有資訊；伊朗將放棄代理人模式；伊朗停止資助和武裝其地區代理人；霍爾木茲海峽將保持開放；限制導彈的數量和射程；長遠只限防禦用途等。

作為交換條件，伊朗可能獲得全面解除國際制裁、美國支持其發展民用核項目，以及取消「快速恢復制裁」機制。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾為主要中間人

美國《紐約時報》報道，據兩位了解外交相關情況的官員透露，美國已向伊朗傳遞該份包含15點內容的計劃。該報並未看到計劃副本，但兩位匿名官員分享了計劃的大致框架，稱其中涉及伊朗的彈道導彈和核計劃。其中一位官員表示，該計劃還討論了海上航道問題。

《紐約時報》引述官員們稱，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Marshal Syed Asim Munir）已成為美伊之間的重要溝通橋樑，埃及和土耳其則鼓勵伊朗進行建設性接觸。據指出，穆尼爾與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）保持密切聯繫。

目前尚不清楚這份計劃在伊朗官員中的傳閱範圍，也不清楚伊朗會否接受作為談判基礎。同樣不清楚的是，以色列是否支持該提議。