加航客機紐約機場撞消防車　調查指機場跑道安全系統失靈

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）日前有一架加拿大航空公司客機與機場消防車相撞。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board﹐NTSB）公布調查進展指出， 一套可讓機場空管人員追蹤飛機與地面車輛動向的系統，在意外發生前失效，「沒有發出警報」。



NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，事發時兩名調度員正常當值，並無疲勞跡象，但機場的跑道安全係統「沒有發出警報」，該系統可以讓空中交通管制員跟蹤飛機和車輛的地面移動。但由於跑道附近的車輛移動距離太近，系統無法追蹤車輛動向。

霍門迪還指出，因為消防車沒有配備應答器，所以系統無法識別進而沒有發出警報，但該機構也強調消防車並非必須配備應答器。

美東時間2026年3月22日（周日）晚上，一架加拿大航空公司的客機在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落時與一輛消防車相撞，導致該機場關閉數小時。官方稱，機上兩名機師罹難，兩名消防員受傷。從事故現場的閉路電視錄像可見，一架正穿越跑道的消防車被降落的客機攔腰撞到，消防車其後翻側倒地。（X@SLCScanner）

不過，霍門迪強調導致事故的原因有很多，仍需要進一步調查，並稱：「航空系統非常安全，因為它內置了多層防禦機制來防止事故發生。」

據官方消息，該事故造成正、副機師身亡，以及至少41人送醫。