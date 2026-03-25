加航客機紐約機場撞消防車 調查指機場跑道安全系統失靈
撰文：林嘉敏
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美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）日前有一架加拿大航空公司客機與機場消防車相撞。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board﹐NTSB）公布調查進展指出， 一套可讓機場空管人員追蹤飛機與地面車輛動向的系統，在意外發生前失效，「沒有發出警報」。
NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，事發時兩名調度員正常當值，並無疲勞跡象，但機場的跑道安全係統「沒有發出警報」，該系統可以讓空中交通管制員跟蹤飛機和車輛的地面移動。但由於跑道附近的車輛移動距離太近，系統無法追蹤車輛動向。
霍門迪還指出，因為消防車沒有配備應答器，所以系統無法識別進而沒有發出警報，但該機構也強調消防車並非必須配備應答器。
不過，霍門迪強調導致事故的原因有很多，仍需要進一步調查，並稱：「航空系統非常安全，因為它內置了多層防禦機制來防止事故發生。」
據官方消息，該事故造成正、副機師身亡，以及至少41人送醫。
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