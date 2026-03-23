加拿大航空客機紐約機場跑道與消防車相撞　正副機長殉職　41傷

加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機3月22日晚上在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落後，於跑道上滑行時與一輛消防車相撞，當局證實正副機長傷重不治，另外有41名乘客及機組人員受傷。



報道指，事發於22日晚11時40分左右，涉事航班為編號8646的加航客機，飛機型號為龐巴迪CRJ-900，由加拿大蒙特利爾（Montreal）飛抵紐約，當時機上有72名乘客及4名機組人員。

《紐約郵報》引述消息人士指，4名消防員嚴重受傷；全國廣播公司稱，正副機長均報受傷，紐約與新澤西港務局官員其後證實，他們傷重不治；另外有41人送院，目前仍有9人留醫。

由現場照片可見，涉事客機的機頭向上，並有明顯損毀，而大批乘客則離開機艙，在跑道上暫避。

有網上流傳的機場控制塔人員錄音檔顯示，事發前一架消防車要求橫過跑道，獲准後控制塔指示另一架客機停下，但隨即改口多次要求消防車停下，惟無法阻止意外發生。當局表示，涉事車輛原定前往跑道另一端，處理一架聯合航空客機的問題。

而在事發前，機場曾發出警告，指天雨及密雲天氣可能影響運作。 美國聯邦航空管理局（FAA）已下令拉瓜迪亞機場所有航班暫停升降至當地時間23日下午2時；美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示會派員調查。