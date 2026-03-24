加拿大航空客機紐約機場跑道撞消防車2死　事故一刻曝光｜有片

美東時間3月22日（周日）晚上（本港時間23日上午），一架加拿大航空公司的客機在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落時與一輛消防車相撞，導致該機場關閉數小時。官方稱，機上兩名機師罹難，兩名消防員受傷。從事故現場的閉路電視錄像可見，一架正穿越跑道的消防車被降落的客機攔腰撞到，消防車其後翻側倒地。



網上傳出事故發生一刻的影片：

據美媒報道，事故發生之後，紐約地區第三大機場拉瓜迪亞機場曾關閉營運，其後於美東時間23日下午2時左右恢復航班升降。

初步分析顯示，這架噴射機以每小時167公里的速度撞上在跑道上行駛的機場港務局消防車。

事發的時候，空中交通管制部門同時允許飛機降落，以及消防車在跑道上行駛。

紐約和新澤西機場港務局表示，超過43人被送往醫院，「許多人」已經出院。

網上傳出事發一刻的影片可見，一架加拿大航空快捷公司的CRJ-900型客機（由 Jazz Aviation 運營，航班號 AT8646，從蒙特利爾起飛），客機在降落的時候撞上一輛正在穿越4號跑道的機場港務局消防車。

客機一直往前行駛，而消防車則被撞至「人仰馬翻」，現場其後傳出濃煙。

美媒引述加拿大媒體報道，其中一位離世的機師是福雷斯特（Antoine Forest）。

福雷斯特的家人Jeannette Gagnier 23日向《多倫多星報》證實，這位來自魁北克的機師是事故中的受害者之一。

福雷斯特的姑婆告訴《星報》：「他一直都在學習飛行課程，從未停止過飛行。」