俄羅斯24小時內發射近千架無人機　創對烏開戰以來最大規模空襲

伊朗戰爭備受全球關注之際，俄烏這週戰況同樣激化。烏克蘭空軍24日通報稱，俄羅斯在24小時內向烏克蘭發射了948架無人機，發動自2022年全面入侵以來最大規模的單日空襲，造成至少7人死亡、數十人受傷，並損毀包括聯合國教科文組織世界遺產在內的多處建築。俄羅斯國防部周三（25日）表示，俄羅斯防空部隊一夜之間擊落了389架烏克蘭無人機。



烏克蘭空軍表示，莫斯科連夜發射了近400架遠程無人機和23枚巡航飛彈，隨後在周二白天發射了556架無人機，空襲擊中西部城市利沃夫（Lviv），導致16世紀的伯納丁修道院（Bernardine Monastery）受損，鄰近住宅建築起火。在伊万諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk），一間婦產醫院遭擊中，造成2人死亡。

2026年3月24日，在烏克蘭首都利沃夫市中心，居民注視著消防員在被俄羅斯無人機攻擊的建築物現場進行救援。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在晚間影片談話中指責，此次襲擊規模「清楚表明俄羅斯無意真正結束這場戰爭」並呼籲盟友緊急向基輔提供更多的防空彈藥。由於華盛頓目前將注意力集中在與伊朗的衝突上， 烏克蘭正面臨防空彈藥短缺的危機。

自2月底美國與以色列對伊朗開戰以來，由美國斡旋的烏克蘭和平談判已陷入停滯。