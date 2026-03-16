伊朗局勢｜烏克蘭主動介入美以伊戰爭　全球兩大戰場或連為一體

「烏克蘭向以色列提供與無人機有關的支持，實際已捲入戰爭。」據俄新社14日報道，伊朗議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣・阿齊茲在社交媒體發文表示，鑒於烏克蘭向以色列提供幫助，其實際已捲入戰爭，導致烏克蘭全境成為伊朗的合法打擊目標。



俄烏衝突與美以伊戰爭開始時間相差四年，表面上看似關聯不大。但其實，兩個戰場在地理上並不遙遠——若一方使用現有長射程導彈，足以覆蓋對方領土，甚至在短時間內可實施全域打擊。而在戰略、經濟與外交層面，兩個戰場還有千絲萬縷的聯繫。

隨着烏克蘭主動介入美以伊戰爭，伊朗已有向烏克蘭發射導彈的理由。一旦伊朗真的採取行動，兩大戰場或將連成一片。

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烏克蘭稱至少11個國家向其求助

為報復美國和以色列的大規模空襲，伊朗向以色列和設有美軍設施的波斯灣鄰國發射了大量導彈和無人機。據多家外媒報道，烏克蘭在俄烏衝突中，抵禦了大量來自俄羅斯的「見證者」（Shahed）無人機，這些無人機正由伊朗製造。

美以伊戰爭爆發後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已多次公開表示，可以幫助中東國家應對伊朗的無人機：「烏克蘭多年來一直在與（伊朗設計的）『目擊者』無人機作戰，世界上沒有其他國家擁有如此豐富的經驗，這一點毋庸置疑。」

新加坡《聯合早報》報道，澤連斯基3月9日曾說，已有多達11個國家為應對發射自伊朗的無人機而向烏克蘭尋求幫助：「這些國家包括伊朗的鄰國、歐洲國家和美國。它們對烏克蘭在保護生命、相關攔截器、電子戰系統和訓練方面的經驗展現了濃厚的興趣。」

澤連斯基還告訴《紐約時報》，應華盛頓要求，烏克蘭已派遣攔截無人機和一支專家團隊，保護駐約旦的美國軍事基地。

此外，當地時間15日，烏克蘭總統新聞局通報稱，烏方已對俄羅斯、伊朗兩國公司及個人實施制裁，此次制裁共涉及130名個人、48家法人實體。

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「作秀」是為了資源？

澤連斯基的說法遭到質疑。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國不需要烏克蘭幫助防禦無人機。特朗普的表述顯然與澤連斯基所稱的「美方曾尋求幫助」相矛盾。

據法新社報道，伊朗駐烏克蘭大使館臨時代辦阿穆澤加爾3月14日表示，烏克蘭在中東針對無人機採取的行動「不過是笑話和作秀」。

他指出：「烏克蘭現在實際上已進入與伊朗直接對抗的階段。它已將自己置於我們的敵人一邊。」

阿穆澤加爾否認伊朗參與俄羅斯對烏克蘭的入侵，強調支持烏克蘭的領土完整，同時指烏克蘭「打『伊朗牌』是為了從西方獲得更多資源」。

兩大戰場「聯動」可能性幾何？

3月14日，對於烏克蘭「已成伊朗打擊目標」的說法，烏克蘭外交部發言人格奧爾基・季希表示，這一說法「荒謬」。

先不談這一說法是否真的「荒謬」，事實上，儘管目前尚未發生直接的跨戰區軍事打擊，但在戰略、經濟與外交層面，兩大戰場已形成深刻聯動。

在外交層面，美以伊戰爭分散了美國及西方盟友的外交精力和注意力。

烏克蘭總統澤連斯基13日表示，原定於18日至19日舉行的烏美俄三方會談已被推遲，原因是美方要求改期。有觀點認為，烏克蘭在其夥伴國家的優先事項列表中可能被暫時後置。

特朗普14日接受美國全國廣播公司電話採訪時說，他驚訝於「澤連斯基不願意達成（和平）協議」。特朗普向澤連斯基隔空喊話，呼籲後者為達成協議作出努力。

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在經濟層面，美以伊戰爭的影響已傳導到俄羅斯和歐盟。

一方面，俄羅斯正從伊朗戰事中獲得經濟收益。伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後，全球油價上漲，俄羅斯石油出口價格已從2025年12月的每桶不到40美元（約313港元）回升至約62美元（約486港元）。

據路透社報道，俄羅斯用於稅收的石油價格自2025年1月以來首次超過了預算目標。石油和天然氣稅收佔俄羅斯預算的30%，是其維持戰爭能力的關鍵支柱。

另一方面，歐洲在能源安全和對俄製裁之間陷入更艱難境地。伊朗對卡塔爾境內美軍基地發動導彈和無人機襲擊，導致卡塔爾兩大液化天然氣核心設施受損停產。全球五分之一的天然氣氣源瞬間中斷，歐洲基準天然氣價格單日暴漲超過50%，創下近年最大漲幅。

在歐洲天然氣庫存本就低於往年同期的背景下，3月9日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）通過社交平台公開透露，已正式致信歐洲理事會主席科斯塔與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），呼籲歐盟重新審議並暫停對俄羅斯的能源制裁。

在軍事層面，中東戰場直接分流了美西方援助烏克蘭的軍事資源，同時影響了俄羅斯對俄烏局勢的行動。

據央視新聞報道，美國陸軍部長丹尼爾・德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國已向中東地區部署1萬架原本用於烏克蘭的「蜂虎」攔截無人機，以應對伊朗的空中打擊。歐盟外交代表卡拉斯（Kaja Kallas）承認，烏克蘭急需的防空能力「正在轉移到中東」。

近日，俄羅斯對烏克蘭發動了空襲，被外媒稱為「近幾個月來規模較大的轟炸之一」。據BBC報道，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上寫道：「俄羅斯將試圖利用中東的戰爭，在歐洲和烏克蘭造成更大的破壞。」

分析人士指出，局勢發展至此，兩大戰場已在全球戰略棋盤中彼此牽引，對世界和平構成交織的挑戰。從烏克蘭到中東，從能源市場到外交博弈，一場跨越地域的連鎖反應正在重塑國際安全格局。

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