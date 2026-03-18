辛潘赴烏克蘭缺席奧斯卡頒獎儀式　意外獲贈特別版「小鐵人」獎盃

美國演員辛潘（Sean Penn）憑藉在電影《一戰再戰》（One Battle After Another）中的演技勇奪第98屆奧斯卡金像獎「最佳男配角」，他日前因選擇前往烏克蘭而缺席頒獎儀式，因此未在現場捧起小金人獎盃。不過遠在基輔的辛潘卻在3月17日收到由烏克蘭鐵路公司贈送的「小鐵人」獎盃，行政總裁佩爾佐夫斯基（Oleksandr Pertsovskyi）對他此行表示敬意，還說：「鐵人辛潘（Iron Sean）配『鐵人』」。



佩爾佐夫斯基周二將一座有奧斯卡獎盃特徵的「小鐵人」送給辛潘，稱這獎盃材料來自於俄烏戰事中烏方一輛受損的列車，還在社交媒體X上傳一段影片，並說：「你錯過了奧斯卡獎……所以我們做了這個」，隨後還在原帖留言：「鐵人辛潘絕對配得上鐵人奧斯卡！」

65歲的辛潘沒有出席3月15日在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎儀式，但在3月16日被拍到出現在烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在與辛潘會面後，於當日在社交平台X上傳二人合照，並留言大讚：「多虧了你，我們才知道什麼是烏克蘭真正的朋友，自戰爭爆發第一天起，你就一直與我們站在一起。」

辛潘在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，向來公開支持烏克蘭和澤連斯基 。2023年，辛潘甚至將自己之前獲得的一座奧斯卡獎盃贈予澤連斯基，還暗示如有必要，可將這座獎盃熔化以供戰事需要。