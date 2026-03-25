美國法院裁定Meta平台危害兒童　責令賠償近30億

美國新墨西哥州（New Mexico）一間法院裁定Meta公司損害兒童精神健康，責令其賠償3.75億美元（約29.3億港元）賠償金。Meta發言人表示不同意判決並將會上訴。



英國廣播公司（BBC）3月25日報道，陪審團認定，旗下擁有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta，需對平台危害兒童、使其接觸露骨色情內容及性侵犯者的行為負責，其行為違反了該州《不正當競爭法》。

新墨西哥州總檢察長托雷斯（Raul Torrez）表示，該判決具有「歷史意義」，是美國首個州就兒童安全問題成功起訴Meta公司。他指責Meta高層明知產品會傷害兒童，卻無視員工警告、向公眾撒謊。

美國新墨西哥州一家法院裁定Meta公司損害兒童精神健康，責令其賠償3.75億美元（約29.25億港元）賠償金。Meta發言人表示不同意判決並將會上訴。圖為一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

在長達七周的審判中，前Meta工程主管Arturo Béjar作證，稱自己在Instagram上做實驗發現未成年用戶會收到色情內容，其幼女曾在Instagram上被陌生人提出性要求。此外，內部研究也顯示，16%的Instagram用戶曾在一周內看到色情內容。

2025年7月4日，圖為Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）。（路透社）

就此，Meta發言人表示不認同判決並將上訴，稱公司一致致力於保障用戶安全，並強調：「我們清楚知道識別和清除不良行為者和有害內容所面臨的挑戰，但對自身在保護青少年網路安全方面的記錄充滿信心。」