以色列稱將擴大黎巴嫩控製範圍 真主黨堅稱抵抗到底
撰文：林嘉敏
出版：更新：
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）3月24日表示，以軍計劃擴大在黎巴嫩南部的控制範圍，將持續掌控利塔尼河（Litani River）以南的領土，該區域長期作為以黎衝突的分界線。他還暗示，即使黎巴嫩戰事平息，以軍也可能繼續駐紮在黎巴嫩部分地區。
卡茨周二稱：「數十萬被疏散的黎巴嫩南部居民，在北部居民的安全得到保障之前，不會返回利塔尼河以南的地區。」他補充提到，沿河的五座橋樑曾被真主黨用於輸送增援部隊，現已被以軍炸毀。
日前，以色列極右翼財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）更提出以色列應在黎巴嫩南部「行使主權」的擴張主義願景，引發國內外批評者警覺。
此次以黎衝突源於伊朗戰爭，真主黨為聲援伊朗，向以色列發射火箭彈。以方隨後對黎巴嫩全境發起大規模空襲，以及地面軍事行動，聲稱此舉旨在將真主黨武裝人員從邊境驅離。
目前，黎巴嫩死亡人數逾千，居民區大範圍遭到破壞。真主黨高級議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）表示：「我們別無選擇，只能對抗這種侵略，堅守這片土地。」
真主黨向以色列發射百枚火箭彈 以軍猛烈空襲貝魯特南郊馬克龍：真主黨須立即停止對以色列等地襲擊 升級局勢為錯誤決定黎巴嫩稱以軍空襲釀52死逾150人傷 下令真主黨解除武裝以軍宣布襲擊黎巴嫩全境真主黨目標 美大使館促公民立即撤離