以色列稱將擴大黎巴嫩控製範圍　真主黨堅稱抵抗到底

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）3月24日表示，以軍計劃擴大在黎巴嫩南部的控制範圍，將持續掌控利塔尼河（Litani River）以南的領土，該區域長期作為以黎衝突的分界線。他還暗示，即使黎巴嫩戰事平息，以軍也可能繼續駐紮在黎巴嫩部分地區。



卡茨周二稱：「數十萬被疏散的黎巴嫩南部居民，在北部居民的安全得到保障之前，不會返回利塔尼河以南的地區。」他補充提到，沿河的五座橋樑曾被真主黨用於輸送增援部隊，現已被以軍炸毀。

日前，以色列極右翼財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）更提出以色列應在黎巴嫩南部「行使主權」的擴張主義願景，引發國內外批評者警覺。

圖為2026年3月22日，在黎巴嫩卡斯米耶（Qasimiyeh）附近，以色列空襲一座橋樑，現場竄起濃煙。（Reuters）

此次以黎衝突源於伊朗戰爭，真主黨為聲援伊朗，向以色列發射火箭彈。以方隨後對黎巴嫩全境發起大規模空襲，以及地面軍事行動，聲稱此舉旨在將真主黨武裝人員從邊境驅離。

目前，黎巴嫩死亡人數逾千，居民區大範圍遭到破壞。真主黨高級議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）表示：「我們別無選擇，只能對抗這種侵略，堅守這片土地。」