黎巴嫩稱以軍空襲釀52死逾150人傷　下令真主黨解除武裝

中東戰火延燒，以色列宣布對黎巴嫩全境真主黨（Hezbollah）目標發起新一輪襲擊。以軍3月2日表示，已在前一天針對黎巴嫩首都貝魯特的空襲中，擊斃真主黨情報部門首長穆卡萊德（Hussein Moukalled，暫譯），又稱已打擊真主黨至少70個軍事目標，包括多個地區的武器庫和導彈發射場。黎巴嫩衛生部官員稱，以色列的新一輪空襲，已造成黎巴嫩52人死亡，另有150多人受傷。



黎巴嫩政府2日宣布，禁止真主黨進行軍事活動。黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）發聲明稱，真主黨的行動無視「大多數黎巴嫩人的意願」，黎巴嫩拒絕被捲入地區衝突。因此真主黨所有安全和軍事活動被立即禁止，因為它們均屬非法，並要求其向黎巴嫩政府交出武器。不過，真主黨稱政府無權阻止人民對抗以軍佔領。



以軍：真主黨情報總部首長被擊斃

據指出，與伊朗密切的黎巴嫩真主黨3月1日晚對以色列發動攻擊，以報復美國和以色列擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。真主黨以高精度火箭彈和無人機，打擊位於以色列海法地區以南的一處以軍導彈防禦基地。同日，以色列國防軍發表聲明稱，向黎巴嫩全境打擊黎巴嫩真主黨目標，作為對真主黨向以色列發射火箭彈的回應。

以色列軍方2日透過聲明表示，已確認在2日晚針對貝魯特的精準打擊中，擔任真主黨情報總部首長的恐怖分子穆卡萊德已被擊斃。

以色列國防部長卡茨3月2日表示，黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）已成為以軍打擊目標。卡茨表示，卡西姆在伊朗壓力下向以色列開火。

新華社報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和卡茨已下令，以軍對黎巴嫩真主黨采取強硬行動，同時繼續執行「擊敗伊朗政權、削弱其能力，從而消除對以色列的威脅」的行動目標。