民用無人機避過偵測系統飛入朝鮮　李在明促徹查：無異於挑起戰爭

韓國總統李在明1月20日（周二）表示，韓國無人機監測系統似乎存在漏洞，未能偵測到民用無人機飛入朝鮮境內。李在明警告稱，此類事件可能加劇緊張局勢。



路透社報道，朝鮮本月稍早聲稱，一架韓國無人機近日飛入其領空，朝方亦公布據稱由該無人機拍攝的殘骸照片及建築物空拍照片。韓國警方表示，調查該事件的韓國特別工作組已傳喚一名平民疑犯接受問訊。

圖為2025年10月31日，韓國總統李在明在APEC峰會上講話。（Reuters）

李在明在電視轉播的內閣會議上表示：「平民不應該出於非法目的向朝鮮派遣無人機。我們怎麼會沒有偵查到有無人機飛向朝鮮？」他亦稱，在調查進行期間，如果查明操控無人機的是韓國公民，其可能會因挑釁朝鮮而被追究刑事責任。

李在明表示，這種行為「無異於挑起戰爭」，會造成與朝鮮間不必要的緊張關係，並可能對韓國經濟產生負面影響。他呼籲對此事進行徹底調查，並確保此類事件不再發生。