韓國將李在明前年遇襲事件定性為恐襲　制定《反恐法》10年來首次

韓聯社報道，韓國政府1月20日決定將總統李在明2024年於釜山加德島遭遇的襲擊正式定性為「恐襲事件」，並展開進一步調查。



國務總理辦公室周二在總理金民錫主持下召開第22次國家反恐對策委員會會議，審議並通過了有關上述決定的議案。這是韓國政府在2016年制定《反恐法》之後，首次將特定案件指定為恐襲事件。

總理室表示，經調查，嫌疑人的行為符合《反恐法》所規定的恐襲行為構成要件，法制處也對此完成法律審查。

韓國政府1月20日決定將總統李在明2024年於釜山加德島遭遇的襲擊正式定性為「恐襲事件」。（Chung Sung-Jun/Getty Images）

2024年1月2日，時任民主黨黨魁的李在明在釜山視察加德島新機場選址後接受媒體記者採訪時，突然遭到一名身份不明男子的襲擊，導致其頸部受傷，被立即送醫接受手術。

韓國執政陣營普遍懷疑，尹錫悅政府時期的國家情報院和反恐中心不僅未將此事件定性為恐襲，甚至存在銷毀現場證據、淡化和歪曲案情的情況。